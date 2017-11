Pacoli: Madagaskar priznao Kosovo

Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli tvrdi da je Madagaskar priznao nezavisnost Kosova.

Pacoli je na Tviteru objavio da se to dogodilo na marginama Ministarske konferencije Međunarodne organizacije Frankofonije u Parizu.

“Kosovo prihvata prijateljstvo koje su nam ukazali predsjednik, Vlada i narod Madagaskara. Produbićemo naše odnose”, naveo je Pacoli koji je potom istu stvar tvitovao i na francuskom jeziku.

Pleased to announce that Madagascar🇲🇬 in the margins of @OIFfrancophonie has recognized Kosovo🇽🇰 as an independent and sovereign state. pic.twitter.com/2YSRJAfefJ — Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) November 25, 2017

Zamjenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petrit Seljimi je takođe tvitovao da je Madagaskar priznao nezavisnost Kosova.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je u četvrtak da je Gvineja Bisao tog dana povukla odluku o priznanju Kosova iz 2011. godine.

Gvineja Bisao je, kako je objasnio Dačić, zvanično poništila pismo i priznanje u tom pismu, iz 2011. godine, kojim je manipulisala Priština.

Premijer te zemlje, Umaro Sisoko Embalo, koji je na toj funkciji od novembra 2016, nešto ranije je u Beogradu rekao da ta zemlja nikada nije priznala Kosovo, odnosno da on “nije vidio nijedan papir o priznanju Kosova”.

Prištinski mediji su istovremeno objavili faksimil verbalne note Gvineje Bisao o priznanju Kosova, koju je potpisao tadašnji, sada pokojni, predsjednik države, 2011, kao i fotografiju tadašnje zamjenice ministra spoljnih poslova Kosova Vljore Čitaku dok prima tu notu.

#Kosovo appreciates the friendship the President, Government and People of #Madagascar have showed to us. We will deepen our ties. — Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) November 25, 2017

Inače, prva država koja je povukla priznanje Kosova kao nezavisne države je Surinam, koji je tu odluku donio 27. oktobra 2017. godine.

Nedavno su mediji na Kosovu objavili i da je Priština ažurirala spisak zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, a sa kojeg su uklonjene Nigerija i Uganda “čiju pisanu notu o priznanju Priština nikad nije dobila”.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izrazio je uvjerenje da će spisak zemalja koje su priznale Kosovo na kraju spasti na ispod 100 zemalja.

Kosovo je 2008. godine proglasilo nezavisnost, što je do sada priznalo nešto više od 100 zemalja svijeta. Od tada Kosovo je postalo član nekoliko međunarodnih organizacija poput MMF-a, Svjetske banke i FIFA, ali ne i dio Ujedinjenih nacija.

Good news! #Madagascar recognizes #Kosovo as independent and sovereign. Thank you! Well over majority of @UN now recognises #Kosovo, 10 years after Declaration of Independence. https://t.co/iEoWL4lSzj — Petrit Selimi (@Petrit) November 25, 2017

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je riječ o svjetskim silama to su između ostalog Rusija, Kina, Brazil i Indija.

(b92)