Ovo su znakovi ljubomornog partnera

Ljubomora može da bude veoma opasna. Često oni koji trpe partnerove izlive ljubomore smatraju da su krivi za to, da su nečim povrijedili partnera pa je tako reagovao.

Da li se ikada zapitate: Imam li posla sa ljubomornim partnerom? Da li je to normalno? Da li postoji razlog za njegovu/njenu ljubomoru?

Nije poenta u tome što ćete se nekad posvađati zbog nečije ljubomorne scene, već što vremenom ljubomorni partner počinje da kontroliše (ili pokušava da kontroliše) drugog partnera.

Evo kojih pet znakova bi mogli da budu “alarmi” da imate posla sa ljubomornim partnerom.

1. Stalno vas zove i provjerava gdje ste, čak i onda kada ste mu već rekli gdje idete. Takođe, uvijek želi da zna sa kim razgovarate.

2. Da li se ljuti zbog vremena koje provodite sami ili sa prijateljima? Ako je odgovor potvrdan, čuvajte se jer takav partner želi da budete pod njegovim nadzorom 24 sata dnevno.

3. Uznemirava ga kada razgovarate sa nekim? Pozvao vas je kolega s posla, a on je od toga napravio frku? Nakon toga će vas vjerovatno optuživati da ga varate…Uprkos tome što se trudite da mu objasnite da “od komarca pravi magarca” i da među vama nema ničega, da jednostavno volite da se družite sa ljudima, njemu to kao da ne dopire do glave.

4. Partner koji je ljubomoran uvijek želi da zna kada ćete doći kući i naljutiće se ako malo zakasnite. Da li se osjećate kao da nemate slobodu da se ponašate kako želite i radite ono što volite?

5. Ovo je veoma važno. Da li brlja po vašim privatnim stvarima – čita vam mejlove, provjerava poruke… pokušavajući da sazna gdje i sa kim idete jer vam ne vjeruje?

Ako mislite da je vaš partner ljubomoran, prvo pokušajte da razgovarate sa njim i uvjerite ga da nema razloga za to.

Ukoliko i dalje insistira i pokušava da ograniči vaš život, aktivnosti, slobodu kretanja, vrijeme koje provodite sa drugima… i sami znate da bi trebalo da prekinete takvu vezu. Ne treba da budete u vezi u kojoj ćete odustajati od nečega/nekoga koga volite samo zato što se plašite partnerovih ljubomornih scena.

(Mondo.rs)