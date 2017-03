Ovo su sitnice zbog kojih će muškarci biti ludi za vama

Ustaljena je teorija da muškarci baš i nisu romantični, ali i oni vole da ih obasipa pažnja i nježnosti.

Ovih 10 romantičnih sitnica učiniće da se partner iznova zaljubi u vas.

Promijenite stil

Poznato je da su muškarci vizualni tipovi, pa možete postići “vau” efekt odećom po njegovu ukusu. Kada komentariše kako vam dobro stoji uska bluza, obucite uz nju uske farmerke i čizme. Ili ga povedite u šoping, ali tako da barem jednom on bira što bi volio da vidi na vama.

Koristite ruke

Nije riječ o seksu ili masaži (iako ne bi imao ništa protiv), nego jednostavno o dodirivanju i pokazivanju fizičke nježnosti u svakodnevnom životu. Držanje za ruke kad hodate ulicom ili igranje stopalima na kauču podsjetiće ga da vam se sviđa njegovo tijelo. Ako odlučite da istražite svaki njegov djelić, samo naprijed…

Tjerajte ga da izađe s društvom

Vrijeme s njegovim prijateljima jednako mu je važno kao i vama druženje s prijateljicama. Ako mu to priznate, u njegovim očima bićete nezavisna, samopouzdana, seksi žena. Pustite ga da se povremeno provede sa svojim prijateljima. Ako to znači da imate slobodno veče za opuštajuću kupku i gledanje filmova po vašem izboru, smatrajte to bonusom.

Ostavite mu zavodljivu poruku

Naravno da muškarac želi da čuje da ga volite i da vam nedostaje. Ostavite mu kratku, ali slatku poruku u poslovnoj torbi ili mu pošaljite sms ili mejl dok je na poslu, samo da mu kažete da se radujete tome šta ćete raditi noćas.

Udijelite mu kompliment

Kad idući put primijetite kako mu seksi izgledaju bicepsi dok iznosi stvari iz auta ili siječe povrće u kuhinji, recite mu to. A kad se ponudi da će nešto da učini umjesto vas, zahvalite mu. Takve riječi su čisto zlato, naročito ako je imao težak dan.

Slika govori hiljadu riječi

U digitalnom dobu, printanje fotografija sve je manje uobičajeno, i baš zato ima posebnu čar. Isprintajte neku lijepu zajedničku fotografiju, na primjer s putovanja, i stavite je na istaknuto mjesto ili mu dajte do znanja da je imate uz sebe. Time mu pokazujete koliko vam ta uspomena znači, i ohrabrujete ga na još takvih zajedničkih trenutaka.

Dajte mu slobodno veče

Ako ste se dogovorili da će on pripremiti nešto za večeru, oslobodite ga te obaveze i naručite nešto iz dostave. Ako je pod stresom zbog prezentacije na poslu, donesite mu osvježavajuće piće. Mali gestovi su dovoljni da se osjeća kao da je dobio kraljevski tretman.

Promijenite navike u seksu

Ako ste navikli na seks u mraku, ostavite svjetla upaljena. Vodite ljubav u nekoj drugoj prostoriji, ili na nekom drugom mjestu. Razgovarajte o svojim tajnim seksualnim fantazijama. Razbijanje uobičajene rutine može biti zabavno i osvježavajuće.

Podijelite iskustvo

Darovi koji nisu isključivo materijalni nego uključuju doživljaj odnosno iskustvo, na primjer putovanje ili velnes tretman, imaju veće značenje jer omogućuju stvaranje lijepih zajedničkiuh uspomena. Istraživanja pokazuju da sve više ljudi želi upravo poklone koji ih odvode iz kuće da dožive nešto novo. Stoga muškarcu radije pokonite izlet ili zajedničko navijanje za njegov omiljeni klub, nego novi komad odjeće.

Povjerite mu tajnu

Osjećaj povezanosti s vama na jedinstven način, kakav nema ni s kim drugim, važan je muškarcu. Zato mu povjerite neki svoj “top secret” koji će znati samo on. Time pokazujete dublji nivo povjerenja u njega i u vašu vezu.

