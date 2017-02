Ovo su seksi trikovi muškaraca i žena

Obratite li pažnju na određeno ponašanje muškaraca i žena, lako ćete moći zaključiti zavode li nekoga, odnosno da li im se sviđa. Naime, ljudi se tada ne mogu kontrolisati koliko god to pokušavali, pa ih je lako “pročitati”.

Kada se sviđaju jedno drugome, muškarac i žena će se gledati u oči više nego je uobičajeno. Potom im pogledi klize prema ostalim dijelovima tijela. On će pogledom “pomilovati” njen vrat i dekolte, a ona njegova ramena i ruke. Zjenice su u takvim situacijama jako raširene pa je i to jedan od znakova na koji treba obratiti pažnju, piše 24sata.hr.

Možda i vi u svojoj blizini imate nekoga kome se jako sviđate. Obratite pažnju na ove znakove i sve će vam biti jasno.

Nesvjesni trikovi koje koriste muškarci:

– Ne skidaju osmijeh s lica kada su u blizini žene koja im se jako sviđa. Osim što je na taj način zavode i šarmiraju, to pokazuje i koliko su sretni u tom trenutku.

– Vrpolje se kao mala djeca. Ponekad kao da crtaju nogom po podu dok razgovaraju sa ženom od koje im srce brže zakuca ili su nekako nestabilni. To je jednostavno jače od njih. Iako to možda nije klasično zavođenje, ženama je to preslatko.

– Ako muškarac pokušava zavesti ženu, mahat će rukama dok razgovara više nego inače. Tako na neki način nesvjesno pokušava dati dodatnu važnost onome što govori, želi biti primijećen.

– Još jedan znak kako pokušava privući pažnju žene je i tako što se pravi važan. Tada će stajati uspravnih ramena kako bi izgledao jači, a time i muževniji. Takođe, dok sjedi noge će mu biti raširene jer podsvjesno vjeruje da tako izgleda moćnije, a i njegova muškost više dolazi do izražaja.

– Teškom mukom će se boriti sam sa sobom da drži pogled na njenim očima kad mu se neka žena sviđa. Pogled će mu bježati na dijelove njenog tijela i naglo će ga vraćati. Zavođenje izgleda slično, ali tada će polako pogledom prelaziti preko njenog lica i tijela, a oči će mu biti jako sjajne.

Nesvjesni trikovi koje koriste žene:

– Kada su u blizini muškarca koji im se sviđa, žene nesvjesno podižu obrve i osmijeh im ne silazi s lica. Oči su im sjajne.

– Igranje kosom je jedan od najprepoznatijih znakova zavođenja. Žene tokom razgovora s muškarcem malo nagnu glavu ustranu, hvataju uvojak kose i prstima se igraju njime. To je siguran znak da samo čekaju da on napravi prvi korak.

– U blizini muškarca koji im je “zapeo za oko” žene su nervozne pa se znaju smirivati tako da se igraju nakitom. Na primjer, ako se igraju ogrlicom, nesvjesno pokušavaju privući njegovu pažnju na svoj dekolte.

– Žena kojoj se sviđa neki muškarac sjediće pored njega prekriženih nogu dok će joj prsti na stopalima biti usmjereni prema njemu. Tako na neki način želi da on obrati pažnju i na njene noge.

– Nesvjesno se naginje prema njemu jer mu želi biti što je moguće bliže. Ako sjede zajedno za stolom, njene ruke bit će mu najbliže što je moguće, a da ne postane previše sumnjivo. Uglavnom, tražit će izgovore kako bi mu bila vrlo blizu ili ga “slučajno” dodirnula.

– Žena koja želi privući pažnju nekog muškarca, smijat će se glasnije, čak i ako ne razgovara s njim već se on nalazi na drugom kraju prostorije.