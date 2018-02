Ovo su šanse da pobijedite u najpopularnijim kazino igrama

Magazin Biznis insajder ističe da su male šanse da odete kući kao pobjednik ako ste odlučili da oprobate svoju sreću u kazinu.

Razlog za to krije se u činjenici da su sve igre postavljene tako da kuća uvijek ima određenu prednost u odnosu na igrače, što znači da igrači gube novac na duže staze.

Jedan odsto prednosti na račun kuće, na primjer, znači da kazino vremenom stiče jedan odsto profita.

Kada je riječ o najpopularnijim igrama, prednost kuće obično iznosi:

Slot mašine: 5 do 10 odsto

“Američki” rulet s jednom i duplom nulom: 5,26 odsto

“Evropski/Francuski” rulet s jednom nulom: 2,7 odsto

Video poker: 0,5 do 3 odsto

Kreps (samo Pass/Come opklade): 1,41 odsto

Blekdžek (6 špilova): 0,5 odsto

Zapamtite: Moguće je ostvariti nekoliko većih pobjeda, ali ćete na duže staze izgubiti novac.

