Ovo su prvi snimci razorene sirijske baze nakon bombardovanja! VIDEO

Vojska Sjedinjenih Američkih Država ispalila je sa razarača u Mediteranu 50-60 “tomahavk” raketa na pozicije sirijske vojske, javlja “Si-En-En”.

Operaciju naredio Donald Tramp kao “osvetu za napad snaga Bašara al Asada u Idlibu”.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da atak američkih snaga predstavlja “agresiju na suverenu državu”.

U vazdušnim napadima SAD na sirijsku vazduhoplovnu bazu uništeno je devet aviona, ali je glavna pista “relativno netaknuta”, saopštila je danas ruska državna televizija “Rosija 24”.

U snimku baze, koji je ta televizja objavila nakon američkog raketnog napada, vide se krateri i ruševine, ali glavna pista u velikoj mjeri izgleda netaknuto, prenio je Rojters.

Društvenim mrežama kruže snimci vazduhoplovne baze sirijske vojske!

#VIDEO: Footage just in from #Syria‘s Ash Sha’irat airfield hit by #US missiles shows extent of damage. #BREAKING – Kom News pic.twitter.com/q81OW2Hm3N

— Kom News (@KomNewsCom) April 7, 2017