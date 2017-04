Ovo su najveći strahovi muškaraca u ozbiljnoj vezi!

Možda to ne želi da prizna, ali muškarac u dugoj vezi ili braku susreće se sa istim strahovima.

Evo koji su to strahovi i kako ih možete umanjiti.

1. Zarađujem li dovoljno novca?

Novac je snažan faktor koji utiče na samopouzdanje muškarca. Kroz novac muškarac proučava sopstvenu vrijednost, mjeri svoju sposobnost da se brine za porodicu i priušti im određeni način života. Kroz prizmu novca procjenjuje ga i okolina, pa strahuje može li svojom platom da zadovolji sve interese.

Kako možete pomoći?

Budite ravnopravni član vaše veze ili porodice i učestvujte u plaćanju računa, kupovini namirnica i drugim finansijskim obavezama. Timski rad olakšava finansijske pritiske, smanjuje stres svih uključenih i povećava bliskost između partnera. Recite mu da se njime ponosite. Možda se čini kao mala stvar, ali njemu će puno značiti.

2. Da li je moja partnerka seksualno zadovoljena?

On želi znati da li je dobar u krevetu, ali istovremeno ne želi da zna ako je odgovor negativan.

Kako možete pomoći?

Razgovarajte s njim na nježan način o svojim željama. Ako one nisu u potpunosti zadovoljene, ne kritikujte njegovu tehniku, već podijelite sa njim stvari koje vam odgovaraju. Što se vi više pretvarate da je sve u redu, to će on biti nesigurniji.

3 Jesam li dobar tata? / Hoću li biti dobar tata?

Muškarci koji planiraju očinstvo ili su već očevi brinu o svojoj sposobnosti da prenesu svoja znanja na potomke te izbjegnu greške svojih roditelja. Oni žele uvesti disciplinu u život svog dijeteta, ali se i zabaviti. Žude da ih nazivate dobrim ocem.

Kako možete pomoći?

Žene koje žele postati majke, ili su već majke brinu o sličnim stvarima. Upravo zato stručnjaci savjetuju iskren razgovor o međusobnim strahovima koji će stvoriti sigurnu atmosferu u kojima oba partnera mogu biti ranjivi te podijeliti svoja osjećanja.

(Kurir.rs)