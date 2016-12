Ovo su najbolje serije 2016. godine

IMDb je objavio listu 10 najboljih TV serija u 2016. godini.

Rangiranje nije zasnovano na kritikama ili ocjenama drugih portala i medija, već isključivo na popularnosti i pregledima (više od 200 miliona) stranica korisnika IMDb-a.

10. “Daredevil”

9. ”Vikings”

8. “Orange Is the New Black”

7. “Mr. Robot”

6. “The Flash”

5. American Horror Story”

4. “Westworld”

3. “The Walking Dead”

2. “Stranger Things”

1. “Game of Thrones”.