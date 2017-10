Ovo je napadač iz Las Vegasa koji je ubio 50 ljudi

Napadač koji je u Las Vegasu ubio 50 ljudi, a ranio preko 200, identifikovan je kao muškarac star oko 60 godina, saopštila je policija.

Mediji su prenijeli da se radi o 64-godišnjem Stivenu Pedoku, što je policija potom potvrdila.

Iz policije je prethodno javljeno da je riječ o bijelcu starom oko 60 godina koji je živio u “zajednici penzionera”, kao i da je u njegovoj sobi u hotelu iz kojeg je pucao pronađeno više komada oružja.

Osim toga, oni ističu da Pedok nije imao dosije, da nikada nije počinio ni saobraćajni prekršaj.

Najmanje 50 ljudi je ubijeno, a više od 200 je ranjeno kada je naoružani napadač otvorio vatru na okupljene na festivalu kantri muzike u Las Vegasu.

At least 50 people killed and more than 200 injured in a shooting at a music festival in Las Vegas on Sunday night https://t.co/1ZtouPAIqF pic.twitter.com/SPNE9dB9cp

— CNN International (@cnni) 2. listopada 2017.