Ovo je najveći i najskuplji televizor na svijetu

Izvrsne vijesti stižu za sretne bogate parove čiji je dnevni boravak dovoljno veliki za smještaj ekrana sa svjetskim rekordom od 262 inča ili 6,65 metara.

Austrijska firma C SEED, proizvođač luksuzne elektronike, predstavila je najveći 4K televizor na svijetu. Tehnološki inovatori ovaj su se put usmjerili na zatvoren prostor i stvorili pravu kinematografsku zabavu širine 6,14 metara i visine 2,57 metara. Televizor C Seed 262 najveći je i najskuplji televizor na svijetu, s impresivnom dijagonalom ekrana od 262 inča.

Divovski TV moći će kupiti samo kupci dubokog džepa, budući da njegova cijena iznosi vrtoglavih 539.000 američkih dolara, a instalacija programa za upravljanje uređajem kupce će stajati dodatnih 38.500 dolara. To znači da je cijena ovog TV-a viša od, pristojnog stana, kuće na moru i automobila zajedno. Televizor ima LED TV ekran s crnom LED tehnologijom za veći kontrast, visoku rezoluciju slike od 4096 x 1716 piksela, maksimalnu svjetlost od 800 nita (cd/m2), najnoviju UHD tehnologiju za još dinamičniju sliku i spektar boja daleko izvan uobičajenih televizora.

Od drugih funkcija treba istaći deset integrsranih zvučnika za kino prostorni zvuk tipa 9,1 te luksuzni motorizirani paravan koji pokriva televizor kada se on ne koristi. Onima koji se odluče kupiti ovaj televizor trebaće itekako čvrst nosač za zid, s obzirom na to da je C Seed 262 težak 798 kilograma. Uređaj će širom svijeta biti dostupan već ovog ljeta.

(dnevnik.hr)