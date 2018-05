Ovo je najgore što možete da kažete nakon prevare

Terapeuti stalno savjetuju da poslije prevare- kada do nje dođe- partneru uvijek kažete istinu. “Nije do tebe, do mene je. To je ionako sam seks”, je najgora stvar koju možete da kažete u trenutku kada se “lome koplja” u partnerskim odnosima.

Mišel Vejner- Dejvis je iskusan terapeut koji godinama radi sa parovima koji u nekoj fazi zapnu u svojim odnosima.

Kaže da je istina nekada bolno, ali jedino ispravno rješenje.

“Prevara čini da se partner osjeti nevoljeno, neprivlačno, nevažno. To je veoma težak splet okolnosti i osjećanja. I onda kada priznate da ste bili nevjerni, nije lako da o tome razgovarate sa partnerom. Činjenica je da kada partner vara ne misli na svoju polovinu, rukovodi se nagonima i hormonima. Kada kažete da vam prevara nije ništa značila, da je taj neko drugi gori i lošiji, samo stvarate osjećaj da ste svog partnera ili partnerku unizili zbog nečeg bezvrijednog. I to je onda još gore”, objašnjava.

Iako je namjera ovakvog “pravdanja” da se kaže da taj čin nije imao značenje, ovakvim izjavama stvara se samo još gora slika i podstiču loša osjećanja kod prevarenog partnera.

Takođe, ne treba ni relativizovati događaj i banalizovati osjećanja.

“Važno je da pokažete razumijevanje i da partneru date legitimno pravo da se ljuti. Pokažite iskreno da vam je žao”, savjetuje Vejner- Dejvis.

(b92)