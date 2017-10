Ovo je jedina škola u kojoj učenici nose uniforme

Osnovna škola “Mladen Stojanović” u Gornjim Podgradcima, u Gradišci, jedina je škola u Republici Srpskoj u kojoj učenici nose uniforme, a na osnovu prethodne tri godine iskustva u ovoj školi uvođenje uniformi preporučuju svima.



Ovo je četvrta godina otkako se većina roditelja složila sa uvođenjem obaveze nošenja uniformi za učenike.

Miladin Branković, direktor Osnovne škole “Mladen Stojanović” objasnio je da je inicijativa krenula od učenika u okviru projekta “Ja, građanin”, a pretpostavlja da su ih ponukali roditelji ili fotografije roditelja u uniformama kakve su se nosile do gotovo devedesetih godina nosili uniforme, odnosno kecelje.

“Mi smo prihvatili taj projekat, proveli anketu među roditeljima, dobili podršku oko 90 posto roditelja i na osnovu toga nam je resorno ministarstvo dalo zeleno svjetlo”, kazao je Branković.

Svaki učenik se osjeća da pripada jednoj grupi

Uniforme koje nose dječaci plave su boje, a za djevojčice crvene, a učenici ih plaćaju po 20 KM. Prema riječima Brankovića uglavnom ih nose po dvije školske godine.

Na samom početku postojao je mali otpor učenika završnih razreda koji su htjeli da pokažu kakvu odjeću imaju, ali kasnije se to nije dešavalo.

“Glavni razlog što smo pokrenuli to je ono što je opštepoznato, prikirivanje socijalnih ralzika. Definitivno nemamo ambiciju da ih mi uništimo ili poništimo u potpunosti. Jednostavno na časovima u školi uslovno rečeno da oni budu u istoj robi, uniformi, u istom dresu”, rekao je Branković.

Cilj im je kaže i da svaki učenik osjeća pripadnost jednoj grupi, dio razreda i škole.

“Uglavnom pozitivne stvari zbog kojih smo krenuli, dominiraju nad ovim nekim negativnim. Mnogi su govorili da se na taj način djeci ubija individualizam. Međutim, znamo dobro u starijim generacijama koje su nosile uniforme ima izvanrednih individualaca i nekih osobina koje su razvili bez obzira na uniforme. Ko ima posebne kvalitete i osobine on će to pokazati bez obzira kakvu uniformu nosi”, kaže Branković.

Naglasio je da su socijalne razlike izraženije nego bilo kada.

“Imamo djece koja nose potpuno markiranu robu najeminentnijih svjetskih proizvođača, a imamo učenika koji nose pocjepane, krpljene majice”, kaže Branković i dodaje da su uvođenjem uniformi učenici dovedeni u istu poziciju jer se prikriva šta imaju ispod, a osim toga uniforme štite odjeću koju đaci nose ispod njih.

Sada su učenici ove škole koja u sedam objekata broji 386 učenika prepoznatljivi.

“Definitivno naše iskustvo govori da je to dobra stvar i ako mogu na osnovu našeg iskustva preporučio bih to drugim školama, uz proceduru koja nije lagana. Treba pridobiti roditelje, razgovarati o pozitivnim stranama, a ne narediti da to treba tako. Većina ljudi, ako im na pravi način plasirate prihvatiće to, ali bez saglasnosti i saradnje sa roditeljima ne može se uvesti ova obaveza”, kaže Branković.

Učenici uživaju u uniformama

Zorica Novaković koja ima 11 godina i ide u šesti razred, na svojoj uniformi najviše voli to je crvene boje i što ima natpis sa imenom škole u koju ide. Kaže da učenici ljepše izgledaju kada su u uniformama.

“Kod uniformi mi se najviše sviđa zato što kad imam likovno ne zaprljam robu i svi smo jednaki u njima kad ih nosimo. Kad ih nemamo kao da nema neke čari u nama”, kaže njen vršnjak Ivan Borjanović.

Sa njim se slaže i Damjan Jokić, ali dodaje da su pozitivna strana i džepovi u kojima mogu nositi novac kada idu u trgovinu, kao i dugmići.

“Volio da svaka škola ima uniforme, ali samo da budu različite boje”, rekao je Jokić.

Savo Lukić iz sela Miloševo Brdo, čija unuka pohađa škou u Gornjim Podgradcima kaže da koliko on zna svi su zadovoljni jer djeca nose uniforme.

“Što se tiče uniformi to mi je nešto prelijepo, sva su djeca ista ne vidi se nikakva razlika bogat, siromašan”, kaže Savo.

Željka Rakić, učiteljica u ovoj školi kaže da joj je veoma interesantno da ova praksa postoji baš u školi u kojoj radi.

(Anadolija)