Ovisnosti, depresija i samoubistvo uzrok Kornelove smrti

Nakon istrage, zaključak patologa iz Detroita je da se pjevač i basista bendova Soundgarden i Audioslave Kris Kornel objesio.



Portparol policije saopštio je da je pjevač pronađen sa trakom oko vrata, a kancelarija patologa navodi da konačan izvještaj autopsije još uvijek nije završen.

Policija dodaje da više informacija za sada nije dostupno. Portparol policije u Detroitu rekao je za BBC da je policija primila poziv nedugo nakon ponoći.

“Pronađen je na podu kupatila, pozvane su naše medicinske ekipe i on je proglašen mrtvim na licu mjesta”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, Kornela je pronašao porodični prijatelj kada je otišao da ga provjeri i ugledao ga na podu kupatila. Kornelov portparol Brajan Bamberi ranije je njegovu smrt nazvao “iznenadnom i neočekivanom” i rekao da su njegova supruga i porodica u šoku.

Porodica je zamolila za poštovanje privatnosti.

Kornel je bio pjevač i jedan od osnivača izuzetno popularnog grandž pokreta u Sijetlu tokom devedesetih, kada je formirao Soundgarden, grupu najpoznatiju po hitovima Black Hole Sun i Spoonman. Nakon raspada Soundgardena 1997. godine (koji se ponovo okupio 2010. godine), Kornel je samostalno nastavio muzičku karijeru.

Zajedno sa Tomom Morelom iz Rage Against The Mashine, Timom Komerfordom i Bredom Vilkom osnovao je Audioslave 2001. godine. Sa novom supergrupom nastavio je da niže hitove, poput Like A Stone, Be Yourself i Show Me How To Live.

Takođe je napisao i otpjevao pesmu You Know My Name, glavnu temu u filmu “Kazino rojal”. Kornel je bio filantrop – pokrenuo je Kris i Viki Kornel fondaciju kako bi podržavao djecu koja se susreću sa poteškoćama, uključujući i beskućništvo, siromaštvo, zlostavljanje i zanemarivanje.