Ovi horoskopski znakovi se zaljubljuju do bola

Kažu da ljubav i bol idu zajedno, ali neki ljudi su obdareni sa više zdravog razuma, a manjak romantike i zanosa im uopšte ne smeta da vole i imaju stabilne odnose.

Oni lakše preboljevaju promašene veze, jer ni u početku nisu bili toliko očarani, da bi ih dubina razočaranja povukla u sunovrat. Međutim, ako ste u horoskopu Ovan, Blizanci, Vaga, Strijelac ili Ribe, vi ne spadate u ove tipove razumne u ljubavi. Ali, vi ste obdareni sposobnošću da osjećate intenzivnije i da dajete više nego ostali.

Ovan

Žena rođena u znaku Ovna toliko je željna strasti, da je u stanju da zaboravi na svaki rizik u ljubavi, a on je uglavnom u tome da na kraju završi dajući mnogo više nego što dobija. Ona ne razmišlja predostrožno, nego se potpuno predaje u odnosu, jer se dobro osjeća samo kad osjeća duboko i snažno. Spremna je da se trudi i daje sve od sebe da bi odnos funkcionisao, ali to često rezultira time da je ona jedina angažovana u vezi – ona planira, ona organizuje, ona realizuje i usput nosi čitav emotivni naboj odnosa. Uz nju je partneru komotno i udobno, ali ga to čini lijenim i statičnim, ili mu daje prostora da bude prilično bezobziran i sebičan – ona će i tako sve sama da obavi. Žene Ovnovi često završe same i usamljene u vezi, pitajući se šta nije u redu. Ali koliko su strastvene i posvećene, toliko su i nezavisne i pune samopouzdanja i samopoštovanja i neće dugo trpiti loš tretman. Okončaće vezu u kojoj nisu vrednovane, iako će im to slomiti srce.

Blizanci

Blizanci vole uzbuđenje i izazov koji pruža ulazak u novu vezu. Uzbuđenje zbog novog partnera donosi tremu, nervozu i strah, ali žena rođena u znaku Blizanaca oseća tako snažnu privlačnost, da je u stanju da prevaziđe svoju nelagodnost i svoj strah i da nastupi potpuno iskreno i otvoreno sa svojim osećanjima. U početku, ona će treperiti i obletati oko svog partnera i biti malo naporna u želji da mu ugodi, izađe u susret, pročita misli. Njena osjećanja su intenzivna i ona pronalazi hiljadu načina da ih izrazi i da svojom toplinom obavije partnera, ali njene veze nisu trajne. Kad fascinacija prođe, neko drugi će je privući i ona će zateći sebe zaljubljenu u ljubavno uzbuđenje i novu mogućnosti da ispočetka iskusi adrenalin nove veze. Teško joj je da se obaveže i ostvari dugu i stabilnu vezu, ali uvijek se predaje sa istim žarom i intenzitetom.

Vaga

Kao niko, Vaga ume da voli na sopstvenu štetu. Dubina njene lojalnosti navodi je da stavlja partnera ispred sebe i da čini ono što je najbolje za njega, iako to uopšte nije dobro za nju samu. Ona se nikada ne svađa i ne sukobljava, uvijek pronalazi kompromis i beskrajno je tolerantna i posvećena. Ponaša se u skladu sa svojim emocijama, ali je zato potpuno otvorena i ranjiva i često joj se dešava da bude povređena, jer joj partner ne uzvraća sa istom osjetljivošću i otvorenošću. Vaga vidi najbolje u ljudima, lako se zanese i svoju ljubav uzdiže do obožavanja, rizikujući da bude pogrešno shvaćena i povređena, dajući najbolje od sebe neadekvatnom partneru.

Strijelac

Žena Strijelac je drska i odvažna u svojim odnosima, ona nastupa kao da predvodi vojsku u rat, ali njena ljubav je tako snažna i osvajačka, da nema lakšeg načina da je izrazi i realizuje. U toj borbi, ona je spremna da nastrada i nije je briga, nju vodi strast i ne zanima je šta će biti poslije, niti želi da kalkuliše kako ne bi ispucala sva svoja oružja i kako bi joj veza duže potrajala. Samo odvažan partner se neće prepasti od tog pohoda na njegovo srce, razum i biće. A ona takvog i traži i ne žali se na povrede i bol u toj potrazi, jer bolje je voljeti i izgubiti, nego ne voljeti uopšte.

Ribe

Žena rođena u znaku Riba ne kalkuliše sa svojim emocijama, ponaša se rukovođena svojim osjećanjima, ne igra nikakve igre i uopšte ne pokušava da se zaštiti da ne bude povrijeđena. Kad voli, ona potpuno vjeruje partneru, otvorena je prema njemu i ne boji se da bude ranjiva. Ona brzo prepozna ljubav, lako joj se prepušta i više od svega ceni emotivno iskrene odnose. Veoma je povjerljive prirode i brzo spušta gard, ali ona razume rizik, jer je već iskusila ljubavnu bol. Ipak, ona je sigurna da ljubav vrijedi tog rizika.

