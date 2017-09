Ove stvari ne treba da govorite vašem voljenom muškarcu

Kako ne biste povrijedili njegov ego, savjetujemo da sljedeće stvari ne izgovarate.

Htio to da prizna ili ne, muškarčev ego može biti veoma krh i salomiv.

Bez obzira da li je muškarčina ili dečko iz komšiluka, on može biti veoma osjetljiv, zbog čega bi trebalo da povedete računa šta mu, i na kakav način, saopštavate.

Pročitajte ovu listu:

Ne mogu da iščekam da vidim šta si mi pripremio za rođendan.

Da li si ti to zaplakao?

Ako bismo krenuli odmah stići ćemo i da….

Da li ti je zaista potrebna pomoć oko…?

Ovaj razgovor ću objaviti na svojoj Fejsbuk stranici.

Nekad si imao veomu lijepu kosu.

Uopšte me ne interesuje da li je pijan. Hoću da mu kažem da…

Pa, to se ne dešava svakom muškarcu.

Od sada stvari radimo na moj način.

Pozovi mog oca, on će to popraviti.

(b92)