Ove godine počinje izgradnja puta Doboj-Vukosavlje, a zatim Vukosavlje-Brčko

Trninić: Autoput Sarajevo- Beograd neće biti izgrađen ako to ne dozvoli Republika Srpska

Ove godine počinje izgradnja autoputa Doboj-Vukosavlje, a zatim Vukosavlje-Brčko, pa Bijeljina i do granice sa Srbijom, kažu u “Autoputevima RS”. U tome će najvjerovatnije pomoći Kinezi sa kojima pregovori još traju.

U Federaciji imaju nešto drugačije planove kako bi povezali Sarajevo i Beograd ali preko srpske teritorije. Oni bi preko Bijeljine, Brčkog i Tuzle put do Sarajeva i to uz pomoć Turske. Kada bi sve ostalo na ovome, jedan dio planiranog saobraćajnog prstena ipak bi izgradili Kinezi, a drugi Turci, ali samo ako to dozvoli RS, kažu iz ministarstva saobraćaja i veza RS.

“Hipotetički, ukoliko bi mi izgradili autoput Brčko-Bijeljina, a tek bi onda Federacija počela da gradi put od Brčkog prema Tuzli, kud koji god pravac želi. Oni će svakako, struka nalaže da se vodi računa o postojećim putnim pravcima i da se uklapa u postojeće,” kaže Nataša Kostić, pomoćnik ministra saobraćaja i veza RS.

Lijepljenje dijela puta na put koji Srpska planira da gradi, bilo bi logično rješenje, kažu u Autoputevima RS. Ipak, ništa neće moći bez dogovora. Rješenje može da nađe samo struka, a tu politici nije mjesto, poručuju iz Autoputeva RS.

“Nama je prioitet da povežemo Banjaluku i ovaj zapadni dio RS sa Srbijom. Federacija tačno ima svoje razvojne planove i njima je cilj da poveže Tuzlu i idemo u dva pravca. Biće tu koordinacije i sinhonizacije. Jer ovaj dio od Srbije do Bijeljine pa možda i do Brčkog je možda i zajednički i ima tu dogovora dok se ne umiješa politika malo ozbiljnije,” rekao je Dušan Topić, direktor JP Äutoputevi RS”

Nedavno potpisano pismo namjere za izgradnju saobraćajnog prstena Sarajevo-Beograd između BiH ministra prometa i veza Ismira Juska i turskog ministra Ahmeta Arslana, uzrok je brojnih reakcija i sa jedne i sa druge strane. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, nakon posjete turskog predsjednika Tajipa Edogana, prilično je siguno najavio izgradnju saobraćajnog prstena. Ipak, bez dogovora sa Republikom Srpskom i Federacijom BiH, od toga neće biti ništa.