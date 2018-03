I ove godine besplatni rodni listovi za maturante

Učenici završnih razreda banjalučkih osnovnih i srednjih škola dobiće i ove godine besplatno rodne listove koji su im potrebni prilikom upisa u škole, odnosno na fakultete, potvrđeno je Srni u gradskom Odjeljenju za opštu upravu.

Iz ovog odjeljenja pozivaju predstavnike osnovnih i srednjih škola da, najkasnije do 15. marta, dostave spiskove učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola, i to samo za one koji su rođeni u Banjaluci, odnosno čije je rođenje evidentirano u Matičnoj službi Grada.

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu Sanja Pavlović rekla je Srni da će akcija besplatne dodjele rodnih listova biti sprovedena u saradnji sa Odjeljenjem za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, posredstvom kojeg će dokumenti biti dostavljeni svakoj školi.

“Uz spiskove učenika završnih razreda, pored imena i prezimena učenika, potrebno je navesti tačan datum rođenja i očevo ime, te kontakt telefon i ime razrednog starješine koji će preuzeti gotove rodne listove”, navela je Pavlovićeva.

Ona je istakla da je veoma važno što učenici neće morati da dolaze u prijemnu kancelariju, već će rodni list dobiti u svojoj školi.

“Na taj način omogućavamo našim građanima efikasnije ostvarivanje njihovih prava, kao i izbjegavanje gužve u prostorijama Gradske uprave”, kaže Pavlovićeva.

