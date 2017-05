Ove demo bendove slušaćete na Demofestu!

Stručni žiri desetog Demofesta donio je odluku o tome kojih 30 demo bendova će se od 471 prijavljenih takmičiti na tvrđavi Kastel u Banjaluci za nagrade i priznanja jubilarnog izdanja festivala.

Demo bendovi koji su dobili priliku da nastupe na glavnoj, Basstion bini ovogodišnjeg Demofestu, koji će biti održan od 20. do 22. jula su sljedeći:

1. 2 Totems (Kruševac, Srbija)

2. Bad Mushrooms (Zagreb, Hrvatska)

3. BD Fuse (Žabalj, Srbija)

4. BSB (Pirot, Srbija)

5. Čvrge (Požarevac, Srbija)

6. Detroit Groove Gang (Osijek, Zagreb, Celje, Široki Brijeg / Hrvatska, Slovenija, BiH)

7. Disco Occulto (Zagreb, Hrvatska)

8. Dogs In Kavala (Beograd, Srbija)

9. Domino efekt (Brčko, BiH)

10. Džej Džej Okoča (Podgorica, Crna Gora)

11. Fed Horses (Logatec, Sveti Peter, Slovenija)

12. Gift (Novi Sad, Srbija)

13. Harvo Jay (Osijek, Hrvatska)

14. Huti Ota Tre (Zaječar, Srbija)

15. Infinitiv (Požarevac, Srbija)

16. Ischariotzcky (Brela, Hrvatska)

17. Jall Aux Yeux (Bihać, BiH)

18. Kalaia (Kamnik, Slovenija)

19. Neće to na dobro (Split, Hrvatska)

20. Nemesis (Beograd, Srbija)

21. Pajperov smijeh (Banjaluka, BiH)

22. Pale Origins (Zagreb, Hrvatska)

23. Sin Seekas (Senta, Srbija)

24. Slow Motion Suicide (Zagreb, Hrvatska)

25. Start (Bihać, BiH)

26. Statement Of Hate (Banjaluka, BiH)

27. Stepa (Beograd, Srbija)

28. Two Fingers (Novi Sad, Srbija)

29. Tyger Lamb (Zagreb, Hrvatska)

30. Wolfram (Novi Sad, Srbija)

Imena bendova navedena su abecednim redom, nezavisno o broju bodova koji im je žiri dodijelio.

Odabrani bendovi će moći da pokažu šta znaju i umiju te se izbore za nastup u finalu i tako dobiju priliku da završe među najbolja tri.

Takođe, Demofest nastavlja saradnju sa Bunt Rok Festivalom, beogradskim demo takmičenjem koje organizuje Radio-televizija Srbije (RTS). Tako će se pobrojanim bendovima već treću godinu zaredom pridružiti i pobjednik Bunt Rok Festivala, a ime ovog sastava biće objavljeno uskoro.

Najbolji demo bend ovogodišnjeg Demofest biće nagrađen profesionalnim snimanjem i produkcijom albuma u iznosu od 3 500 evra, vicešampion će osvojiti binsku opremu u vrijednosti 2 000 evra, dok će trećeplasirani sastav za binsku opremu dobiti 1 000 evra. I ove godine Demofest uručuje nagradu “Plavi bas”, koji će dobiti najbolji basista Demofesta.

Ovogodišnje izdanje Demofesta će biti održano od 20. do 22. jula na tvrđavi Kastel u Banjaluci, a u revijalnom programu će nastupiti Rudimental DJ set, Marky Ramone, Ky-Mani Marley, Freemasons, Funkerman, Dubioza kolektiv, kao i Edo Maajka, Bad Copy, Lačni Franz i Projekt Rakija. Zasviraće i prošlogodišnji pobjednici Seine, Letarg i Degeneza, a za lokalnu podršku biće zaduženi Sopot, Shanghai Street Fight i Važno obavještenje.

(Srpska cafe)