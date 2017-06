Ovako Jokić trenira mišiće u Somboru VIDEO

Nikola Jokić priprema se za novu NBA sezonu u rodnom Somboru na zanimljiv način.

Srpski reprezentativac će dio ljeta provesti u Srbiji, gdje mu društvo pravi Stiv Hes, jedan od kondicionih trenera Denver Nagetsa, prije nego što se vrati u Sjedinjene Američke Države i nastavi s treninzima u Koloradu.

Na snimku koji je Hes postavio na Tviter, može se vidjeti kako Nikola prevrće traktorsku gumu.

Nikola Jokic training for World’s Strongest Man in Serbia. Magnus Samuelsson better watch out. pic.twitter.com/YxR2EF4K0B

— Harrison Wind (@HarrisonWind) June 5, 2017