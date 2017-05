Ovako bi trebala izgledati nova toplana u Banjaluci FOTO / VIDEO

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić i izvršni direktor Instituta za energetiku i ekologiju Dragiša Zečević potpisali su ugovor o izgradnji nove toplane u Banjaluci.

“Konačno dobijamo pouzdano i kvalitetno grijanje u Banjoj Luci. Pouzdano, jer ćemo imati toplanu koja će moći normalno da funkcioniše, a kvalitetno jer dobijamo grijanje 24 časa dnevno”, kazao je Radojičić.

Pretpostavljaju da će biti potrebno oko osam mjeseci za završetak radova i da će nova grejna sezona započeti sa starom toplanom.

Potpisivanju su prisustvovali i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić kao i Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Gradonačelnik je na svom Fejsbuk profilu objavio kako bi trebala izgledati nova toplana.

Kako je naglasio, Banja Luka danas ima rješenje dugogodišnjeg najvećeg komunalnog i finansijskog problema grada.

– Još zimus smo govorili o jednoj ludoj ideji da se u toku ove godine pripremi, izgradi i da narednu grijnu sezonu dočekamo sa novom toplanom. Formalno-pravni uslovi su stečeni i ide se dalje u izdavanje dozvole za pripremne radove da bi ih izvođač već za koji dan mogao i započeti na terenu – istakao je gradonačelnik.

Osnivanjem novog privrednog društva, grad dobija i finansijski.

-Dosadašnje sezone su značile 10 do 20 miliona KM čistog troška za Grad Banju Luku uz dodatne garancije i uz to da je novac odlazio van za nabavku mazuta. Sada za domaće tržište, dobijamo 15 do 20 miloina KM koje ostaju za kupovinu energenta ovdje i dobijamo profitabilno firmu i onu koju godinama treba da donosi dobitak, a ne Gradu novi minus i nove probleme.

Dodatna dimenzija u ovoj priči, kako je istakao Radojičić jeste – da grad dobija i ekološki prihvatljivo postrojenje, jer je emisija gasova zagađenja daleko manja od sagorijevanja mazuta

Gradonačelnik Radojičić izrazio je zahvalnost kopmaniji IEE sa podizvođačima, koji su se prijavili na ovaj poziv, izrazili spremnost da ga izvedu i koji imaju kapacitet da projekat nove toplane realizuju u garantovanom periodu od sedam mjeseci od početka radova.

Zahvalio je i Vladi Republike Srpske koja prati ovaj posao jer je riječ o kapitalnom projektu, i bez čije pomoći ne bi bio moguć ovaj posao.

Izvršni direktor Instituta za energetiku i ekologiju (IEE) Dragiša Zečević, kazao je da je nova toplana jedna sasvim nova dimenzija za toplifikacioni sistem grada Banja Luke.

-Ovaj posao se ne odnosi samo na izgradnju toplane, nego i projekat potpunog osavremenjavanja mreže, zatim projekat osnivanja logističkog centra za biomasu i novu dimenziju odnosa sa potrošačima. Tehnologija koja će biti ugrađena u novu toplanu jeste djelo domaćih stručnjaka i 90 odsto investicije će se izgaditi našim snagama i resursima – istakao je Zečević, koji je zahvalio Gradu na ukazanom povjerenju i spremnosti da se uđe u realizaciju ovog posla.

„Šume Srpske“ pratile su ideju gradnje nove topalne od početka, i prema riječima direktora Riste Marića – tražili su sve mogućnosti za obezbjeđenje šumsko-drvnog sortimenta za proizvodnju sječke.

-Biće dovoljno sortimenta za proizvodnju sječke koja je potrebna za proizvodnju toplotne energijeza Banju Luku – zaključio je Marić.

