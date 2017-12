Ovako bi Donald Tramp izgledao s “normalnom” frizurom

Godinu na izmaku obilježila je vlast Donalda Trampa, a jedna od tema o kojima se najčešće raspravljalo njegova je neobična frizura.



Iako su mnogi tvrdili da je riječ o tupeu, Trump je jednom prilikom pristao da mu novinarka povuče kosu i provjeri, podsjeća hrvatski Index. Iako je dokazao da je njegova kosa prava, to nije zaustavilo komentare i televizijske skečeve u kojima su se glumci šalili na njegov račun.

Pošto Tramp ne odustaje od svog stajlinga, neko je na Tviteru odlučio provjeriti kako bi američki predsjednik izgledao da dovede to malo u red. Tviteraš Met Stegs objavio je montiranu fotografiju Trampove frizure, prikladnije njegovim godinama.

Jedan od posjetilaca Tvitera šaljivo je prokomentarisao kako bi glumac Oven Vilson kroz dvadeset godina mogao ličiti na ovog “novog” Trampa.

Whoever made this "Trump with normal hair" 'shop did an excellent job. pic.twitter.com/SDfOodYqzz

— Matt Staggs (@mattstaggs) November 7, 2017