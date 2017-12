Ovaj tata svakog dana čini nevjerovatnu stvar za svog sina

Šestogodišnji Miloš Lukić sa Jabuke iznad Prijepolja juče je, drugi dan zaredom, od kuće do škole i natrag morao da putuje 11 kilometara, ali na plećima svog oca Branka zbog snjega visine i do 80 centimetara koji je okovao seoske puteve.

Lukići žive u zaseoku Mihailovci, u zadnjoj kući na kraju sela, uz samu granicu sa Crnom Gorom. Najmlađe od svoje četvoro djece, koje pohađa predškolsko u izdvojenom odjeljenju OŠ „Mihailo Baković“ do petka je vozio automobilom. Više se tim putem vozilom ne može, zameo ga je snijeg debeo 70-80 centimetara, a mašine iz Prijepolja nikako da pristignu da pročiste drum.

– U ponedeljak škola uopšte nije radila jer joj se nije moglo prići. U utorak i srijedu je nastava normalizovana, a ja sam svog sina do škole morao da nosim na krkače. Na ramenima mi dijete, u ruci lopata da pravim prtinu. Potom se vraćao kući da obavim nedoložne poslove, oko troje ostale djece i stoke, a onda ponovo do škole da uzmem Miloša i vratim ga kući, opet noseći ga na leđima i lopatom prteći snijeg. A od mog domaćinstva do škole je pet i po kilometara u jednom pravcu – žalio se juče Branko Lukić.

Sat i po Branku i njegovom sinu trebalo je prethodna dva dana da dođu do škole. Još toliko da se vrate kroz smetove.

– Dio puta kojim idemo je ravan, dio vodi kroz šumu. U utorak ujutro, pedesetak metara ispred nas je protrčao vuk. Opazio sam ga, ali sinu nisam ništa htio da kažem da se dijete ne uplaši. Ipak, i Miloš ga je vidio. Povikao je: „Tata, je li ono cuko.“ Odgovorio sam: „Jeste, to je cuko“. Nisam ih viđao, ali sam od komšija čuo da su zaticali i medvjeđe tragove – kaže Lukić.

Lukić ima 30 krava i 300 ovaca. Stoka se, kaže, uznemirila, goveda riču u štali jer od snijega ne mogu da izađu napolje.

– Zvao sam predsjednika mjesne zajednice, žalio se na nepročišćen put, a on me savjetovao: „Idi u Prijepolje i traži pomoć.“ Kako da odem iz ove zabiti u grad kad je put zameten, a i da nekako stignem do Prijepolja ko bi mi odveo dijete u školu i vratio ga – kaže Branko Lukić.

I da siđe u Prijepolje i moli da pročiste put, ne bi imalo vajde. Branko će sina nositi u školu još neko vrijeme, jer veće su šanse da snijeg otopi prije nego što stignu mašine.

Raščišćen samo jedan put

– Molio sam ljude iz opštine da neko dođe i pročisti. Dobili smo nakratko jednu ultu kojom smo prokrčili prilaz samo jednoj kući u kojoj živi teško bolestan bračni par. Ostali dijelovi sela su ostali zavejani. Nade da će neko u skorije vrijeme doći da pročisti puteve su male, priznaje Dragomir Matović, predsjednik MZ Jabuka.

