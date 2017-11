Ovaj oblik lica je najprivlačniji muškarcima

Jedno britansko istraživanje pokazalo je da lice dijamantskog oblika smatramo atraktivnijim i privlačnijim od drugih. Evo i zašto.



Na privlačnost lica mogu uticati razne stvari: simetrija, pravilne i izražajne crte lica, a posebno njegov oblik.

To je dokazala i studija britanskog “Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery” koja je proučavala oblike ženskog lica koje muškarci doživljavaju najatraktivnijim.

Rezultat su konture dijamanstkog oblika: čelo je nešto uže, kao i linija brade, a najmarkantniji dio lica je u visini jagodičnih kostiju.

Dijamantski oblik lica imaju zvezde poput Megan Foks i Vanesa Hadžens. Na drugom mjestu po atraktivnosti nalazi se ovalni oblik lica.

(B92)