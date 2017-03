Otvoreno pismo Milice Dabović: Od nemoći odlazim iz zemlje!

Poznata srpska sportiskinja Milica Dabović prijavila je prije nekoliko dana svog dečka zbog opasnog fizičkog napada i pokušaja davljenja, a onda se ispostavilo da je to samo vrh ledenog brijega, jer pakao zlostavljanja u njihovoj vezi traje već mjesecima.



Kako je od tada u žiži javnosti, Milica je odlučila da napusti zemlju i obrati se javnosti pismom koje prenosimo u cijelosti:

“Ja, Milica Dabović, iskreno.

Mediji su najjači, sada znam.

Moj život više nije samo moja stvar. Od uspješne sportistkinje izvrtanjem činjenica postadoh i starleta. O mom životu izgleda svi više znaju od mene same. Otuda i ovo pismo. Za medije, za javnost, za moje navijače. Moje okončanje veze sa Simonom preraslo je okvire normalnog onog momenta kada je digao ruku na mene.

O ovome samo sada još govorim i više neću, jer je sve u nadležnosti Tužilaštva. Da, prijavila sam policiji i da, neću prestati da se borim protiv nasilja nad ženama. Nažalost, takav kraj naše veze automatski je alarmirao sve medije, paparaci me prate kud god da krenem. Onaj ko je prošao medijsku golgotu u najgorim životnim trenucima zna kako je kada ne možete da iskontrolišete sve dezinformacije koje se objavljuju.

Zato se obraćam javnosti na ovaj način, istina je samo jedna i prava. Povrijeđena sam, kao žena, kao čovjek. Prolazim kroz težak period i utočište nalazim u radu sa djecom. Ona mi vraćaju osmijeh na lice. Moja porodica i moji prijatelji su mi, naravno, sve vrijeme ogromna podrška.

Moj prijatelj Vuk jedan je od onih koji su mi u teškom momentu pružili ruku. Tačno je da mi je pomagao i digao me kad sam klonula. To što je on postupio ljudski u trenutku kad mi je bilo teško, međutim, donijelo mu je samo probleme. Vuk i ja nismo u ljubavnoj vezi. Niti je on moj budući finansijer, kako ga zli jezici nazivaju. On nije zaslužio da se o njemu piše ništa ružno. Vuk je dobar čovjek. I moj, trenutno, najveći oslonac. Mi smo samo prijatelji. A, prijateljstvo je svetinja.

Zbog nemogućnosti da stanem na put konstrukcijama, koje se u javnosti sklapaju o meni, želim da se povučem. Na kratko ću otići iz zemlje, a potom se posvećujem mojoj jedinoj pravoj ljubavi, koja me nikad nije iznevjerila – košarci.

Otvorila sam košarkaški kamp za djecu na Tari, koji će se održati u avgustu i radiću na tome da svako moje buduće medijsko pojavljivanje bude isključivo u vezi sa košarkom. Uspjeh i slavu nisam stekla kao nečija djevojka, sadašnja, ili bivša, ja sam na prvom mjestu sportista i to želim da ostanem. Moja karijera u reprezentaciji je okončana, ali trenerska tek počinje.

Hvala onima koji vjeruju u mene, hvala i onima koji su me gazili, učinili su me još jačom. Molim medije da imaju razumijevanja.

Milica Dabović”.

