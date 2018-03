Otvoreno pismo Mići Mićiću: Prestanite s napadima ili ćemo blokirati grad!

Predsjednik Sindikalne organizacije PD Semberija uputio je otvoreno pismo gradonačelniku grada Bijeljina Mići Mićiću zbog, kako je rekao, širenja dezinformacija u vezi sa poljoprivrednim zemljištem koje koristi Poljoprivredno dobro Semberija.

Pismo prenosimo u cjelosti:

” Poštovani gradonačelniče,

Obraćam Vam se kao predsjednik Sindikalne organizacije PD Semberija, u ime svih 150 radnika ovog poljoprivrednog dobra. Već danima iznosite dezinformacije u medijima o poljoprivrednom zemljištu koje koristi PD Semberija, s toga moramo javno da odgovorimo.

Kao prvo, PD Semberija sa svojom tradicijom više od 70 godina je jedino poljoprivredno dobro koje posluje na prostorima RS, a čiji je država većinski vlasnik. Nekada smo obrađivali znatno veće poljoprivredne površine, da bi ih s vremenom sveli na sadašnjih 2500 ha. Kada govorimo o ovoj površini imamo ugovor o koncesiji i poštujemo ga u cjelosti.

Ovaj ugovor o koncesiji, gospodine Mićiću, nije potpisan sa gradom Bijeljinom, nego sa Vladom RS, tako da ne znam šta Vi imate s tim?! Da li želite da ugrozite poslovanje ovog poljoprivrednog giganta? Da li želite da ostavite 150 radnika i njihovih porodica bez hljeba? I još koliko kooperanata?

Gospodine Mićiću, bolje da kažete građanima Semberije i poljoprivrednicima zašto ste povukli sa posljednje sjednice Skupštine grada Bijeljina odluku o davanju 240 ha poljoprivrednog zemljišta u zakup. Da li to zemljište koriste ljudi bliski Vama i to bez nadoknade? Zašto 1280 ha zadružnog zemljišta, koje je uknjiženo na grad Bijeljina, ne date poljoprivrednicima da koriste legalno ili to koriste vaši miljenici? Vrijeme je da date odgovore na ova pitanja, kako nama, tako i poljoprivrednim proizvođačima.

Ukoliko nastavite sa neopravdanim napadima na PD Semberija, samim tim i na radnike, bićemo primorani da izvedemo ljude i mehanizaciju i blokiramo grad.

S poštovanjem, Predsjednik sinndikalne organizacije PD Semberija Dragoljub Milovanović”.

(ATV)