Otvorene “Eko-toplane” u Banjaluci FOTO

Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić i direktor kompanije IEE Borko Torbica otvorili su danas preduzeće “Eko-toplane”, u čiju je izgradnju uloženo 36 miliona KM.

Otvaranju “Eko-toplana”, između ostalih, prisustvovali su ministri u Vladi Republike Srpske, zvanice iz javnog i društvenog života Banjaluke i Srpske.

Izgradnjom nove toplane, u Banjaluci se rješava višegodišnji problem funkcionisanja sistema daljinskog grijanja u gradu.

Novo preduzeće na bio-masu “Eko-toplane” koncept je javno-privatnog partnerstva između grada Banjaluka i kompanije IEE, čiji je cilj kvalitetan, održiv i profitabilan sistem proizvodnje i distribucije toplotne energije, u skladu sa regulativama EU.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić istakao je da izgradnja nove toplane na bio-masu u Banjaluci predstavlja važan korak u novoj fazi razvoja grada, a koji podrazumijeva “pametni grad, zeleni grad i grad sa povoljnim poslovnim okruženjem”.

Radojičić vjeruje da je Banjaluka kroz partnerstvo u ovom projektu uvjerila poslovnu zajednicu u BiH, Srbiji i regionu da u Banjaluci imaju partnera i da sa Banjalukom mogu da rade na inovativnim rješenjima.

“Zbog građana Banjaluke smo ovdje. U gradu Banjaluka, gdje sezona grijanja traje šest mjeseci, grijanje ne smije biti ugroženo. Zbog onih koji su korisnici daljinskog grijanja, a to je više od 20.000 korisnika, morali smo riješiti ovaj problem”, rekao je Radojičić na konferenciji “Energetska suverenost – Banjaluka kao regionalni centar”, na kojoj se svečano promoviše novoizgrađeno banjalučko preduzeće “Eko-toplane”.

On je naveo da je drugi razlog realizacije projekta to da ostali građani koji nisu korisnici, a kojih je više od prvih, ne smiju biti taoci neuspješnog sistema u kojem se povećavao finansijski problem do nivoa da je ugrožavao javne finansije grada i mogao je da blokira ostale projekte.

“Došli smo do modela i projekta koji je naš partner – Evropska banka za obnovu i razvoj /EBRD/ proglasila kao `prvi, inovativan i zelen`. Prvi jer smo prva lokalna zajednica kojoj je EBRD direktno plasirala kredit, inovativan jer smo morali riješiti sve pravne, tehničke i finansijske aspekte u samo godinu dana, a zelen jer je riječ o primjeni savremenih tehnologija”, naveo je Radojičić.

On je zahvalio Vladi Republike Srpske koja je posredstvom resornih ministarstava i javnih preduzeća i ustanova omogućila da projekat bude što prije realizovan, EBRD-u na studiji, analizi i podršci projektu, partneru u poslu kompaniji “IEE”, kao i ostalim partnerima.

Radojičić je posebno zahvalio delegaciji Vlade Srbije, koju predvodi premijer Ana Brnabić, što su danas došli i podržali otvaranje nove “Eko-toplane”.

“Projekat završen u rekordnom vremenu”

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da izgradnja “Eko-toplana” znači mnogo za Banjaluku i Republiku Srpsku, te da je u rekordnom vremenu završen veoma važan projekat za koji su mobilisane institucije i na republičkom i na lokalnom niovou.

Cvijanovićeva je naglasila da je problem grijanja u Banjaluci bila noćna mora i za Gradsku upravu i za republičke institucije, te da je ovo hrabar projekat i da je zadovoljna što je Vlada mogla da doprinese i u finansijskom smislu i kroz proceduralne postupke.

“Ovo nije rješavanje lokalnog problema, niti je ovo lokalni projekat. Ovo je republički projekat koji ima i regionalnu i evropsku dimenziju”, rekla je ona na konferenciji “Energetska suverenost – Banjaluka kao regionalni centar”, na kojoj je svečano promovisano novoizgrađeno banjalučko preduzeće “Eko-toplane”.

Cvijanovićeva je objasnila da su “Eko-toplane” republički projekat jer se pored građana u Banjaluci i privrednih subjekata, koji su u fokusu interesovanja i čiji se problem želio riješiti, moralo voditi računa i o mnogim drugim stvarima.

Prema njenim riječima, u Banjaluci je sjedište republičkih institucija, ogromna koncentracija studenata, studentski domovi, kao i da je to grad koji treba da bude pokazatelj i drugim sredinama kako treba da se živi.

“Ovdje treba da pokrećemo modernizaciju našeg društva i kroz ovaj projekat smo se uklopili u ono što jesu naši ciljevi”, poručila je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo što je završen dobar posao, što će Srpska moći da pokaže Banjaluku kao sposobnu, kapacitiranu i spremnu da sarađuje i integriše mnogo subjekata potrebnih za rješavanje ovako važnih pitanja.

“Ono što sam naučila prethodnih godina je i to da kada ulazite ravnodušno u neki projekat, onda je on sam po sebi osuđen na propast. Kada ulazite sa puno straha i puno upitnika i kad osjećate da ste konstantno pod pritiskom i da ste stalno na provjeri javnosti zbog nečega, onda to mora da uspije, zato što se onda angažujete na poseban i drugačiji način”, istakla je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je naglasila da je ovaj projekat realizovan zbog građana i zbog Republike Srpske, kao i da se pokaže da kada zajedno funkcionišu lokalni i republički nivo, poslovna zajednica, instituti i univerziteti, te kada postoji podrška Srbije, sve može da bude i lako i efikasno.

Brnabić: Važan projekat

Predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da je projekat “Eko-toplane” u Banjaluci važan jer se za njegovu realizaciju koriste domaća tehnologija i obnovljivi izvori energije, te utiče na lokalno zapošljavanje.

“Ovaj projekat pokazuje da imamo preduzeća potkla iz Republike Srpske koja mogu da se takmiče sa najboljim stranim firmama, zapošljavaju veliki broj ljudi u Srbiji i onda ih gledamo kao naša zajednička jer mogu napraviti inovativna rešenja i najbolju tehologiju. To su firme koje su dale veliki signal za ostalu privredu”, smatra Brnabićeva.

Brnabićeva je u Banjaluci, na stručnoj konferenciji pod nazivom “Energetska suverenost – Banjaluka kao regionalni centar”, poručila da je potrebno ponovo uspostaviti saradnju privrede sa naučnim i obrazovnim institucijama jer je to potencijal koji Srbija i Srpska imaju.

“Republika Srpska, grad Banjaluka i kompanija IEE svima su nam dali veliki zadatak kako da uradimo sličan projekat u godinu dana”, kaže Brnabićeva.

Na konferenciji u Banskom dvoru, na kojoj je svečano predstavljeno novoizgrađeno banjalučko preduzeće “Eko-toplane”, poručeno je da je važno da Republika Srpska i Srbija vode energetsku politiku zajedno i efikasno jer imaju značajne resurse i potencijal u tim oblastima.

Konferenciji su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, brojni ministri Srbije i Srpske, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, ambasadori i diplomate, stručnjaci iz oblasti energetike, predstavnici privrednih komora, 17 gradova iz zemlje i okruženja, kao i ličnosti iz političkog i društvenog života Srpske i Srbije.

