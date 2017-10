Otvorena dionica autoputa “9. januar”

Novih deset kilometara autoputa, od Laktaša do Drugovića, od danas je i zvanično prohodno. Njima se, po prvi put provozalo tridesetak auta, a sve su to, rame uz rame, ispratili predsjednici Srpske i Srbije, uz ministre i druge zvaničnike.

Aleksandar Vučić, na otvaranje dionice došao je na Dodikov poziv i u njegovo ime odgovorio na prozivke opozicije u Srpskoj.

“Neko bi rekao, a zašto deset ili jedanaest kilometara, prvo ljudi treba da znaju da tih 10 ili 11 kilometara koštaju desetine miliona evra, da tih deset ili jedanaest kilometara su nešto novo i u RS i u BiH, nešto veoma važno za svakog građanina RS”, rekao je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

“Deset po deset pa do Beograda”, dodaje Milorad Dodik. RS će, kaže, do granice, a dalje bi trebalo da nastavi Srbija. Spajanje, kaže, i jeste cilj, kako bi građani Srpske u Srbiju nesmetano putovali.

“Dobro bi došla i novčana pomoć”, poručuje Dodik Vučiću kroz šalu.

“Ja ću zamoliti predsjednika Vučića, da pogleda i nastavi i pomogne, pa to baš i nije mnogo, jedno 100 miliona”, kaže Milorad Dodik, predsjednik RS.

Na novoj dionici okupilo se nekoliko stotina ljudi. Ne kriju oduševljenje, i dobro je, tvrde, da se trendovi koliko- toliko prate.

A biće već iduće godine. Tako bar obećavaju nadležni. Za godinu dana, kompletan autoput trebalo bi da ugleda svjetlo dana. Od Banjaluke do Doboja, pa do Brčkog i Bijeljine. Tada će, kažu, moći da se mjeri sa evropskim i svjetskim. Do tad, izgrađene dionice će, koliko- toliko da ubrzaju putovanja, a do završetka radova, promjena u naplati putarine nema.

Putarina će se, do završetka kompletnog autoputa naplaćivati po jedinstvenoj cijeni od 2,5 KM. Tek kada se spoji cijeli autoput, ona će se, ko u Srbiji i Hrvatskoj, naplaćivati po pređenom kilometru.