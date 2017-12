Otvorena 22. trgovina domaćeg trgovačkog lanca “Moj market”

Uoči novogodišnjih praznika, danas je u 8:00 časova svoja vrata otvorila nova mojMarket trgovina u naselju Sunce, na adresi Maksima Gorkog 13. U novootvorenom marketu zaposlenje je pronašlo 20 Banjalučana.

U duhu komšijske trgovine i društvu ljubaznih zaposlenih, kupce je dočekala posebna akcijska ponuda, kao i specijalan praznični katalog sa ponudom koja će upotpuniti svaku prazničnu trpezu. Danas i sutra, svi kupci u novom marketu ovog trgovačkog lanca dobijaju na poklon mojMarket cekere, a za 1000 komšija mojMarket je pripremio simbolične poklone.

Posebna pogodnost koja je obradovala kupce su dupli bodovi za članove Kluba osmijeha, koji današnjom kupovinom u mojMarket trgovini u naselju Sunce imaju mogućnost da ostvarivanjem duplih bodova brže dostignu jedan od bonitetnih pragova u cilju dodatne uštede prilikom narednih kupovina, prije zavrpetka tekućeg bonitetnog perioda koji traje do 31. januara 2018. godine.

Radno vrijeme mojMarket trgovine naselje Sunce je od 7:30 do 21:00 čas od ponedjeljka do subote i od 8:00 do 16:00 časova nedjeljom.

(PR)