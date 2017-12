Otvoren Zimzograd u Banjaluci

Dolaskom deda Mraza peti Zimzograd otvorio je svoja vrata. Hiljde lampica dočaralo je prazničnu atmosferu, a muzika, hrana i vino namamili su i staro i mlado. Organizatori poručuju bićemo bolji nego ikad i kažu: “Bajka je počela”. Prve pohvale stigle su već u prvom satu.

Već na otvaranju Zimzograda velika gužva. Trg Krajine i okolne ulice pune su naroda. I nečudi da su svi pohrlili u Banjalučki zimski grad jer je ponuda kako su organizatori obečali zaista booagat. Iz drvenih kućica šire se mirisi raznoraznih jela ali i ukuvanog vina koje tradicionalno dobro ide zimi, jer se mnbogi ugriju uz pokoju čašu.

“Učinili smo da ovo bude mjesec zabave, mjesec čarolije, dobrog raspoloženja i ugođaja, kako za građane Banjaluke tako i z aturiste. Ja vjerujem da kada poslije pet godina pozitivnog iskustva da Zimzograd ima sada dugu i sigurnu budućnost”, kaže Ostoja Barašin, direktor Turističke organizacije Banjaluka.

“Okosnica koja traje već godinama u kojoj će pored stalnih sadržaja ugostiteljskih i zabavnih biti i povremeni programi uglavnom namijenjeni za djecu i mlade. Pored toga grad je pripremio na nekoliko još drugih lokacija u gradu. Znači kod Narodnog pozorišta i kod Muzeja savremene umjetnosti još neke povremene sadržaje. I ovdje u parku Petra Kočića”,rekao je Igopr Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Ovogodišnji Zimzograd upotpuniće prazničnu ponudu u najvećem gradu Srpske. Do sada se projekat se pokazao kao izuzetno upsješan jer je privlačio na desetine hiljda domaćih, ali i posjetilaca iz okolnih zemalja. Očekuje se da ove godine do d2. januara do kad je Zimzograd otvoren rekord u broju posjeta bude oboren.