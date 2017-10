Otvoren pozorišni festival na Mećavniku

Drugi jesenji pozorišni festival počeo je večeras na Mećavniku izvođenjem predstave “Hipnoza jedne ljubavi” pisca i reditelja Dušana Kovačevića, u izvođenju “Zvezdara teatra” iz Beograda.

Osnivač Festivala Emir Kusturica rekao je da je davno postojao običaj Starih Grka da ljudi dolaze iz svih krajeva da vide šta je to posljednje što znaju iz mitologije, a da je postavljeno na scenu, i koje je to uzbuđenje koje će da ih dovede do katarze.

“Među onima koji su stizali u Epidaurus, bilo je mentalno oboljelih, pametnih, uglavnom pozorište je bilo jedno od onih mjesta gdje je čovjek doživljavao katarzu i poslije kojeg se bolje osjećao. Govori se već 100 godina da je umjetnost u krizi, a Duško Kovačević je konstatovao da umjetnost nije u krizi, već da je društvo u krizi”, naveo je Kusturica.

On je istakao da može da se govori o novom vremenu, “međuvremenu” u kojem pozorišna predstava može da bude igrana uživo ili gledana kao film.

“Prema tome, kad predstava valja, kada film valja, on preživljava lakše nego što je to bilo u prošlosti jer postoji hiljadu načina da se dobro djelo vidi. Utoliko je Duškova opsesija Kosmosom ona koja govori o dubokoj vezi koju pozorište oživljava kada je u pitanju veliki pisac”, naglasio je Kusturica.

On je dodao da je najveće uzbuđenje to što Festival, osim gostiju iz Višegrada i Užica, ima goste i sa Pala.

Otvarajući Festival, Dušan Kovačević je rekao da je priču “Hipnoza jedne ljubavi” pisao sa osjećanjem da se ona događa na jednom ovakvom mjestu, da je “blizu zvezda i da je negde na planini”.

“To je priča koja samo prividno ima komediografsku notu, a zapravo je priča ona koja je svima nama briga – koliko nas ima, koliko će nas biti, kako živimo, da li odlazimo ili ostajemo, sa velikom nadom da će se stvari popraviti”, kaže Kovačević.

Sutra, drugog dana Festivala, u 13.00 časova na sceni “Prokleta avlija” biće odigrana predstava “Skoro pa drama” Itana Koena, u izvođenju Fakulteta dramskih umjetnosti iz Beograda. U bioskopu “Stenli Kjubrik” u 14.30 časova biće održana radionica Snežane Trišić.

U amfiteatru “Noam Čomski” u 17.00 časova biće izvedena predstava “Šest lica traži pisca”, autora Luiđija Pirandela, u izvođenju Akademije umetnosti iz Novog Sada, dok će u 20.00 časova na sceni “Prokleta avlija” predstavu “Galeb” Antona Čehova izvesti studenti Akademije umetnosti iz Beograda.

Proglašenje pobjednika i zatvaranje Drugog jesenjeg pozorišnog festivala planirano je u 22.15 časova na sceni “Prokleta avlija”.

Kompanija NIS drugu godinu zaredom je generalni sponzor Jesenjeg pozorišnog festivala, koji se ove godine održava pod sloganom Matije Bećkovića “Kao da živimo u međuvremenu”, u organizaciji “Rasta internacionala”.

(Srna)