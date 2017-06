Otovreno pismo: Tadić pozvao Glavni odbor SDS-a na hitnu vanrednu skupštinu

Član SDS-a i aktuelni zamjenik presjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Ognjen Tadić uputio je otvoreno pismo novoizabranim članovima Glavnog odbora stranke u kojem je predložio niz hitnih aktivnosti koje bi, kako je naveo, ako se bez odlaganja učine, prema mišljenju mnoštva članstva SDS-a, možda mogle zaustaviti stranačku devastaciju i pomoći joj da se oporavi.

On je naveo da ima malo nade da će ovo pismo uroditi plodom, jer, kako kaže, ni ono prethodno nije spriječilo nastavak sunovrata stranke, iako se broj onih koji se nisu slagali sa njim može na prste prebrojati.

Napominjući da nema namjeru da umanjuje zasluge većeg broja stranačkih nosilaca dužnosti, Tadić je rekao da, ipak, mora da zaključi da upravo završeni unutarstranački izbori nisu riješili niti jedan problem stranke.

“Naprosto, oni su obavljeni po utabanim stazama lobiranja, diskvalifikacije drugačijeg mišljenja, ogorčene želje da se pojedinci bez dovoljnog kvaliteta domognu što više pozicije u stranci i slično. Dakle, svega onoga što je i dovelo do problema koje stranka godinama ima, a zbog kojih je u stalnom zaostajanju za svojim glavnim političkim suparnikom. Sve što ste radili proteklih osam mjeseci, nažalost, ne samo da nije povratilo povjerenje stranci i obnovilo njenu vezu sa narodom, nego je, o čemu postoje brojni izvještaji iz svih dijelova Republike Srpske, udaljilo stranku od njenog članstva koje je u najvećoj mjeri bilo isključeno iz proteklog unutarstranačkog izbornog procesa”, ističe se u Tadićevom pismu, koje je prenio portal “Frontal”.

Navodeći da je SDS napravljena da bi bila narodna i da samo takva može živjeti, Tadić ocjenjuje da je sve ostalo za nju agonija i na kraju – put u nestanak.

Zbog toga, Tadić u pismu predlaže da odmah na konstitutivnoj sjednici Glavnog odbora stranke bude donesena odluka o sazivanju vanredne Skupštine SDS-a koja će provesti plan izlaska iz krize po principima: “jedan član – jedan glas”, raspuštanje svih organa stranke i pošteni unutarstranački izbori.

“Znam da vam potpuno neobično zvuči ideja da sami sebe razriješite funkcija, u momentu kada ste ih tek dobili, i da će neki prokomentarisati da vam se time uskraćuje šansa da se dokažete i pokažete kako bi mogli bolje od prethodnika, ali vas uvjeravam da griješite. To što sjedite u tim stolicama izabrani na način na koji ste izabrani već je viđena stvar. Stranka bezuspješno već dvije decenije pokušava da se oporavi na takav način. Činila je to u periodu 1997. – 2007. i u periodu 2007. – 2017. Oba ta decenijska ciklusa, koja su povremeno dovodila do nekih bitinijih rezultata, ipak na kraju nisu bila uspješna”, ocijenio je Tadić u pismu.

Tamna strana koju stranka ima i sa kojom dosadašnjim pristupom nije mogla da izađe na kraj, kaže on, uvijek je posredni izborni proces koristila da instalira svoje saradnike, “spavače” i sidraše koji bi nasuprot želji i očekivanjima običnog članstva, odnosno naroda, kočili razvoj i modernizaciju stranke, sprečavali je da vodi narodnu politiku i stalno je iznova vraćali pod kontrolu tajkuna, divljih dijelova bivših službi bezbjednosti, lokalnih političkih bandi, zaslijepljenih karijerista, a odnedavno i stranaca.

“Pozivam vas da spasite stranku od takvih opskurnih likova i vratite je narodu tako što će se neposrednim unutarstranačkim izborima obnoviti neposredna veza između članstva i rukovodstva stranke. Bez obnavljanja te veze nema budućnosti stranke”, istakao je Tadić.

On smatra da SDS-u treba vratiti jedinstvo i da je od životne važnosti za stranku da zaustavi politku “zavadi pa vladaj”, te da neposredno izabrano rukovodstvo treba u stranku uvesti politiku “ujedini i stvaraj”.

“To će biti teži posao od ovog da se sprovedu neposredni unutarstranački izbori jer će tamna strana stranke pokušati da potkupi i neposredno izabrane funkcionere. Ali to je rizik koji se mora prihvatiti. Onima koji bi bili neposredno izabrani mogu da poručim to da će stvar preokrenuti na bolje samo ukoliko od prvog dana upravljanja strankom počnu graditi jedinstvo i prekinu sa praksom da se iz stranke iznosi, da se od njenih usta otima, i da uvedu praksu da se u stranku unosi, da se bogati stranka a ne oni koji kao lešinari kruže oko nje”, istakao je Tadić.

Prema njegovom mišljenju, u SDS treba vratiti ozbiljnu politiku i odgovornost, jer ni stranka, ni narod ni Srpska nemaju nikakvu korist od politike “nadgornjavanja”, “nadpljuvavanja” sa bilo kim.

“Stranka trenutno nema nikakvu ozbiljnu politiku, niti daje rješenje za bilo koji problem u društvu, ekonomiji, politici ili bilo čemu drugom. Ona nema nikakvu inicijativu niti politički koncept za budućnost. Improvizacije politike idu od slijepog ponavljanja priče o borbi protiv korupcije koja je diskreditovana nesposobnošću našeg kadra, pa do toga da će stranka u zajedničim organima BiH opstati na vlasti zbog toga što ‘neko’ zbog svog biračkog tijela ‘ne smije sa našim suparnikom’, odnosno do toga da će ‘neki’ stranci koji su doveli naše suparnike na vlast sada njih i srušiti, pa će se stvari zbog toga promijeniti”, naglašava Tadić.

“Sukob oko plijena i radnih mjesta”

Sve nabrojano, kaže on, i još ponešto što se tiče sukoba u stranci oko plijena i radnih mjesta, sunovratilo je SDS u očima poniženog i obespravljenog naroda koji sa očajem pita da li je moguće da su zaista svi isti i da nema nikoga ko bi bio spreman da se bavi politikom u narodnom interesu, a ne ličnom.

Zbog naroda Republike Srpske i sopstvene budućnosti, Tadić smatra da SDS mora da predstavi odgovarajuće politike koje daju plan za najmanje tri životno bitne teme – SDS mora prihvatiti obavezu da aktivno zastupa volju naroda o odnosu Republike Srpske i BiH, mora napraviti i objaviti kredibilan plan makroekonomske politike i mora promovisati novu političku kulturu.

“Stranka treba prestati gurati ‘glavu u pijesak’ pred činjenicom da je za većinu građana Republike Srpske otvoreno političko pitanje želja da se na dvodecenijsku praksu uzurpacija i predstavljanja zajedničkih organa BiH kao dominantno bošnjačkih, odgovori naglašenijim državno-pravnim statusom Republike Srpske u odnosu na BiH, to jeste onoliko koliko je to ugovoreno Dejtonskim mirovnim sporazumom”, smatra Tadić.

Prema njegovom mišljenju, oni kojima to nije jasno trebaju otići iz SDS-a i formirati drugu stranku za koju će reći da je nešto drugo i da predstavlja nešto drugo, jer u suprotnom, riječ je o zloupotrebi i uzurpaciji imena SDS-a, a za šta narod i članstvo nisu dali saglasnost.

“Da ne bude nesporazum, ja sam za saradnju i nisam za sukobe. Ipak, ne smijemo biti politički slijepci i ignorisati činjenicu da bošnjačke i hrvatske stranke sa kojima smo osuđeni da sarađujemo, prije svih Hrvatska demokratska zajednica i Stranka demokratske akcije, još nisu prebolovale 90-te godine prošlog vijeka. Dok mi pričamo o saradnji oni podmeću zakone poput posljednjeg Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH”, naveo je Tadić.

On je ocijenio da stranka neće vratiti povjerenje naroda samo na kritici postojeće vlasti u Republici Srpskoj, posebno zbog toga što i sama ima vlast na nivou BiH i u nekoliko značajnih lokalnih sredina, ali se ne vidi da joj je jasno kakvu ekonomsku politiku treba voditi.

“Očigledno je da u stranci nema dovoljno stručnjaka koji bi omogućili da se napravi kredibilan i realističan makroekonomski program. Onda treba angažovati nestranačke ljude, pa i ljude koji ne žive Republici Srpskoj, da pomognu. Bez odgovora na pitanja kako pokrenuti privredu, kako zaposliti stanovništvo, kako se uključiti u ekonomske tokove regije i Evrope, ne treba ni izlaziti na izbore”, poručio je Tadić.

On smatra i da iz korijena treba mijenjati način ponašanja političara u Republici Srpskoj. Ne kradi, ne laži, ne zavađaj, ne mrzi, obrazuj se, radi odgovorno, drži datu riječ, i slično, kaže Tadić, trebale bi da budu neke od glavnih “zapovijesti” nove političke kulture čije bi lučonoše trebalo da budu članovi SDS-a.

Tadić je izrazio uvjerenje da bez momentalne akcije na realizaciji ovih aktivnosti SDS nema nikakvu šansu, ne samo da pobjedi na izborima, nego nema šansu da opstane kao ozbiljna stranka.

“U ponašanju jednog broja ljudi koji sada upravljaju strankom vidim znakove na osnovu kojih zaključujem da njima nije bitno koliko je stranka velika, njima je samo bitno da oni upravljaju njome i imaju korist od nje. Oni zapravo ne znaju šta da rade sa strankom, ali im je žao da je prepuste nekom drugom jer se pitaju zašto bi se taj drugi okoristio kada oni imaju šansu da se okoriste”, istakao je Tadić.

Ukoliko se ovako nastavi, kaže on, takva politika će 2018. godine dovesti SDS na rezultat između 10 i 12 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

“Možda je i to svejedno tim ljudima ukoliko su oni te mandate podijelili između sebe, ne znam, ali znam da to nije interes niti članstva, niti naroda, niti Republike Srpske”, zaključio je Tadić.

