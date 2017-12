Otkriveni zabranjeni Isusovi spisi

Kopija jeretičkog biblijskog teksta, za koji se tvrdi da opisuje razgovor između Isusa i njegovog brata Jakova, otkrivena je u svom najstarijem poznatom obliku.

Zabranjeni spis, nazvan “Prvo otkrivenje po Jakovu”, nije postao dio 27-otomnog Novog zavjeta, nastalog 367. godine, već je bio dio gnostičkih knjiga otkrivenih u Egiptu 1945. godine. Sve knjige su bile napisane na koptskom jeziku, iako je njihov originalni rukopis najvjerovatnije bio na grčkom.

“Nikada nismo sumnjali da su dijelovi “Prvog otkrivenja po Jakovu” na grčkom preživjeli do danas”, ističe profesor Džefri Smit, sa Univerziteta Teksasa iz Ostina, koji je sa svojim kolegom Brentom Landauom spis pronašao u biblioteci “Nag Hamadi” na Univerzitetu u Oksfordu.

1st known #Greek fragments of the First Apocalypse of James, known as a #NagHammadi gospel, found among Oxyrhynchus Papyri, https://t.co/ldC6Dl1Ac5 pic.twitter.com/FAVIEdDyUr

