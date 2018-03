Otkrivena prva statua Dejvida Bouvija (VIDEO)

Prva statua slavnog britanskog muzičara Dejvida Bouvija otkrivena je u britanskom gradu Ejlsberiju, gdje je taj veliki umjetnik prvi put put “predstavio” lik Zigi Stardasta.



Bouvi je inspiraciju za taj lik našao u stvarnoj ličnosti, britanskom rokenrol pjevaču Vinsu Tejloru koji je poslije nervnog sloma počeo da vjeruje za sebe da je prelazno biće između vanzemaljca i Boga.

Pjesma se nalazi na albumu “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” koji je Bouvija ustoličio u veliku britansku i svjetsku muzičku zvijezdu.

Bronzana figura postavljena je na trgu u Ejlsberiju i na njoj je predstavljen “opušten” Dejvid Bouvi i njegov “alter ego”.

Tvorac skulpture je vajar Andru Sinkler, koji je iskoristio Bouvijevu masku sa snimanja filma “The Man Who Fell to Earth” kako bi dočarao sličnost.

(B92)