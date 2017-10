Otkriven spomenik palim borcima u Zalužanima

123 imena poginulih boraca Vojske Republike Srpske uklesana su na novi spomenik u banjalučkom naselju Zalužani.

Pred Domom kulture okupilo se i staro i mlado, kako bi svjedočili otkrivanju spomenika, na kome se nalaze imena njihovih očeva, braće, prijatelja i komšija.

Među njima je i Vinka, koja je, kaže, s tugom, ali i radošću dočekala dan kada će njen brat, koji je dao život za Republiku Srpsku, dobiti počast kakvu je zaslužio.

“Odavde poručujem da uvijek i svake godine, i to ne samo kada je parastos, nego da ćemo svake godine obilježavati i podsjećati na one žrtve koje su oni dali i cijeniti to i znati da im vratimo na onaj način na koji mi možemo”, rekla je Vinka Vučenović.

Spomenik su otkrili ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Milenko Savanović, i granonačelnik, Igor Radojičić. Vijence su položili i predstavnici Boračke organizacije i porodica poginulih, izaslanici predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.