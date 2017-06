Otkrivamo zašto su u Vladi RS sve napetiji odnosi

Još malo, pa će mjesec dana od kada je predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a jasno i glasno poručio da DNS-ov ministar saobraćaja Neđo Trninić nema njegovu podršku. Od tada se u Vladi ništa bitnije nije dogodilo, ali izvori ATV-a otkrivaju da atmosfera baš i nije sjajna. To u emisiji “Jedan na jedan” nije mogao da sakrije ni potpredsjednik, Anton Kasipović.

Dijalog sa Kasipovićem imao je ovakav tok:

“Da li osjetite te pukotine u Vladi?”

“Osjećam.”

“Osjećate?”

“Osjećam naglašeno to pitanje.”

To je u emisiji “1 na 1” ATV-a priznao potpredsjednik Vlade i ministar pravde Anton Kasipović, i tako ozvaničio spekulacije o zategnutim odnosima u Vladi. Naročito nakon fijaska u Skupštini sa prodajom “Ljubije”, pa i konstatacije predsjednika Republike o tome da je ministar saobraćaja Neđo Trninić u zgradi Vlade persona non grata.

U ministarstvu Neđe Trninića kažu da su stavili tačku na tu priču i da je ministar u više navrata rekao šta misli. Do danas ga o smjeni niko nije kontaktirao i kaže da je, bar za sada, siguran.

Ipak je više odsutan nego prisutan na posljednjih nekoliko sjednica, tvrdi izvor ATV-a blizak Vladi Srpske. Drugi izvor kaže da se ministri dijele na Vladu prije i Vladu poslije “Ljubije” i da se nakon Pavićevog “ne” Đokiću i Dodikovog “ne” Trniniću u vazduhu osjeća netrpeljivost i nepovjerenje. O rekonstrukciji ipak niko ne bi da govori.

“Ja nisam adresa za to pitanje. To trebate pitati one koji su zaduženi za rekonstrukxciju Vlade”, rekao je Milenko Savanović, ministar rada u Vladi RS.

Na ponovljeno pitanje da li to znači da će rekonstrukcije ipak biti, Savanović nije odgovorio.

Bez odgovora i u kabinetu predsjednice Vlade. I ostali ministri koje smo kontaktirali, ili ne žele da pričaju o eventualnim smjenama ili uopšte ne odgovaraju na pitanja i poruke koje smo im poslali. Riječita nije bila ni ministarka sporta u Vladi Srpske Jasmina Davidović.

“Za pola sata me zovite, u vožnji sam. Ne smijem, ne smijem, brzo vozim i… Jednostavno, za pola sata i sigurno ću vam odgovoriti”, rekla je Jasmina Davidović, ministar porodice, omladine i sporta u Vladi RS.

Kasnije se ipak nije javljala. Tako ispada da je izjava predsjednika Republike o smjeni jednog ministra iskorištena u dnevno-političke svrhe i za međusobno potkusurivanje koalicionih partnera. Sve to je već poznati scenario, tvrdi banjalučki novinar Dragan Maksimović.

“Ovo je očigledno spin koji se koristi ne samo ovdje, nego i u regionu, da bi se sa bitnih stvari koje su važne za život građana prosto skrenula pažnja”, kaže Dragan Maksimović, novinar.

Bez odgovora i u kabinetu predsjednika Republike. Nakon bombastične najave o smjeni ministra, uslijedio je sastanak koalicije, nakon čega je očigledno sve stavljeno pod tepih. Ostala je samo knedla u grlu kod pojedinih ministara i zategnuti odnosi pred kraj mandata.