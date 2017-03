Pompezno najavljene elektronske radničke kartice, ni devet mjeseci od izmjena Zakona o poreskom postupku nisu uvedene. Ideja Vlade da pojavu rada na crno suzbija elektronski nikada se nije provela, iako je jedna od ključnih mjera u setu reformskih zakona za suzbijanje sive ekonomije.



Svi radnici u Srpskoj već je trebalo da sa sobom nose dokument sa kojeg će inspektori odmah moći očitati da li su prijavljeni, ali nalog za štapmanje skoro 270 hiljada kartica od Vlade nikada nije stigao. Da li su problem finansije ili nešto durgo, ne znaju ni u Republičkom inspektoratu, koji još čeka signal da počne sa doslovnom primjenom zakona.

“Pa to je pitanje za poresku upravu, nama će u svakom slučaju to pomoći jer to skraćuje vrijeme kontrole rada na crno. Ako svaki zaposleni radnik mora imati tu karticu tu se kontrola rada obavi za 10 minuta”, rekao je direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove Predrag Tomić.

U Poreskoj upravi kažu da nije do njih. Zakon se primjenjuje već devet mjeseci, a ministar finansija imao je rok od 90 dana da donese pravilnik i definiše oblik kartice. Kako Zoran Tegeltija još nije odlučio kako će kartice estetski da izgledaju, ni Poreska ne moze da doslovno sprovodi zakon.

“Svаki obveznik dužаn je dа elektronsku kаrticu imа u toku rаdnog vremenа i dužаn je tu kаrticu dаti nа uvid ovlаšćenim licimа u postupku inspekcijskog nаdzorа. Elektronske kаrtice nisu odštаmpаne iz rаzlogа što Poreskа uprаvа još uvijek nemа Prаvilnik kojim bi se definisаo izgled nаvedene kаrtice. Pravilnik je trebalo da donese ministar finansija 90 dana od dana stupanja na snagu zakona”.

A ministar finansija već standardno je nedostupan za komentar dok u njegovom kabinetu kažu da izjavu tražimo u Poreskoj. Tvrdnje iz Poreske uprave da je krivica na ministru finansija ignorišu, i telefonom poručuju da na te navode neće odgovoriti. Kad već neće Vlada uzećemo stvari u svoje ruke, poručuju u Savezu sindikata. Da suzbiju sivu ekonomiju na sastanak su pozvalli direktora Republikog inspektorata i najavili opsežnu akciju.

“Predložili smo Inspektoratu da se povede jedna sinhrona opšta akcija borbe protiv rada na crno. Da bude vrlo medijski i transparentno najavljeno i da traje najmanje 60 dana. Da svake sedmice imamo izvještaj o uspjšnosti jedne takve aktivnosti. I naravno da tu ne može biti samo inspektorat nego i Poreska uprava dakle da to bude jedna sveobuhvatna akcija”, rekla je predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić.

Od sveobuhvatne akcije nema ništa jer zakoni nisu uskladjeni i institucije ne saradjuju dovolno, kaže direktor Republičkog inspektorata. Stavka “Suzbijanje rada neprijavljenih radnika” prva je u ministrovom Akcionom planu za borbu protiv sive ekonomije, a sve je trebalo da zaživi još u drugom kvatralu 2015.