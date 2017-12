Otkrivamo: Nova poljoprivredna strategija bez premija za mlijeko i pšenicu!

Od naredne godine poljoprivrednici ostaju bez vladine premije za pšenicu – bar tako piše u Strateškom planu razvoja poljoprivrede.

Da se premija ukida pročitao je i Darko Sikimić. Od Vladinih milion i po za te namjene za 200 hektara od države godišnje dobije oko 50 hiljada maraka. Nada se da za novi plan vlasti ipak imaju alternativu.

“U svakom slučaju dobra varijanta ne može biti ako se to ukida, jer mi nismo još upoznati šta će nakon toga biti”, rekao je Darko Sikimić, poljoprivrednik iz Kosjerova kod Srpca.

U tekstu piše da će biti kompenzovana premijom po hektaru, ali bez više detalja. Ako je suditi po tekstu strategije dogodine se ukida i dosadašnja premija za mlijeko, a umjesto nje ide premija po grlu.

Mljekari su do sada za 12 mjeseci dobijali 25 miliona maraka. Žare Švraka nije toliko kritičan pa, u neku ruku, i podržava plan Vlade da ukine tu vrstu davanja. Pošto je čest slučaj da premije kasne mjesecima – da se on pita, kaže, drugačije bi da država pomaže proizvođače.

“Nami te premije i subvencije sjede na vr’ vrše glave. Ja bih za sebe lično tražio marku za litru mlijeka plus PDV i nek’ se oni revenaju dalje. Čekaš šest mjeseci da ti se neko sjeti da ti dadne tu socijalu. To je za mene socijala. Neka bude jedna platna lista – zna se koliko je litara puta marku, bolje nam je da zaradimo 10, 20 odsto na svom proizvodu, da znamo zašto radimo, zašto robujemo”, priča Žare Švraka, mljekar iz sela Vrbaška kod Gradiške.

Do nove godine imaćemo 118 hiljada muznih krava, a trenutno ih nema ni 25 hiljada. Plus 200 do 300 novih plastenika i staklenika godišnje, a ne podigne ih se ni petina. Zajedno sa željom da do 2020. u Srpskoj bude 2650 novih traktora, iako je nedavno ukinut podsticaj za mehanizaciju. To je samo dio sa spiska lijepih želja koji je napisan u spornoj strategiji.

U ministarstvu poljoprivrede rekli su da slave drugi dan Nikoljdana i da nisu pronašli nikoga ko bi obrazložio stav vlade. Obećavaju to će da urade u narednim danima.

Isto tako, u tekstu koji je Vladu zvanično koštao 78 hiljada maraka piše da će dogodine kukuruza biti 165 hiljada hektara, a trenutno nema ni 130. Ako ništa drugo, vlasti su pogodile jedino podatke za pšenicu – predvidjeli su 46 hiljada hektara, a posijano je 45.