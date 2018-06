Otkrivamo kojim se tehnikama muškarci služe kako bi odložili orgazam

Do višestrukog orgazma u nekoliko koraka

Problem nekada zna da bude kada orgazam kod muškaraca dođe ranije nego što oni žele, bilo da je zbog prevelike uzbuđenosti, straha da neće dugo da izdrže ili zbog gubitka koncentracije na partnerkino uživanje.

U tim momentima jedino o čemu muškarci razmišljaju je da odlože orgazam i da ga odlože i opet – da ga odlože. Ono što varira od muškarca do muškarca jeste način na koji oni odlažu vrhunac ne bi li zadovoljili prvo partnerku.

“Obično počnem da razmišljam o nečemu što me brine. Uglavnom je to posao i novac, ali nikako nešto što ima veze sa seksom ili stresom. To mi skreće misli odmah sa seksa,” ispričao je Danijel.

Prema istraživanju ZavaMed, većina muškaraca u tom momentu mijenja pozu, pravi pauzu ili masturbiraju prije seksa, kako bi romantičan odnos sa partnerkom potrajao duže. Ali nakon nekog vremena valja promijeniti taktiku i biti kreativan pa neki od njih razmišljaju o poslu, rješavaju matematičke probleme ili misle o nekim ne tako dragim rođacima.

“Tokom seksa, kako bih odložio orgazam, razmišljam o svemu što sam radio toga dana i šta treba da uradim sutra. S vremena na vrijeme dozvolim sebi i da se prepustim i doživim orgazam prije devojke, jer bolje je da ne odlažem nešto u nedogled i da sve izgubim u momentu,” napisao je Marko.

Ovo su samo neke od stvari kojima muškarci skreću misli tokom seksa kako ne bi prerano doživjeli vrhunac:

– promjena poze;

– pauza u seksu;

– masturbacija prije seksa;

– korišćenje kondoma;

– razmišljanje o poslu;

– ispijanje alkohola;

– razmišljanje o nečemu što nije privlačno;

– razmišljanje o sportu;

– rješavanje matematičkih zadataka;

– razmišljanje o nekom drugom;

– korišćenje tehnike stezanja;

– razmišljanje o roditeljima ili nekim rođacima;

– upotreba seks igračaka.

– Ponekad se uštinem kako bih pažnju usmjerio na nešto drugo i da ne razmišljam tada o orgazmu. Nekad usporim, radim nešto drugačije i mijenjam poze, rekao je Stefan.

