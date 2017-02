Otkrivamo: Kako je bivši direktor postao savjetnik direktora kojeg nema

Redova za vađenje pasoša nema, ali zainteresovanih itekako ima. Jedna od njih je i Danijela Janjić. Zbog priče da od 21. marta neće biti pasoških knjižica požurila je da produži svoju putnu ispravu. Kaže da ne želi da rizikuje odlazak u inostranstvo i zato, nekoliko mjeseci prije isteka važećeg, vadi novi pasoš.

“Planiram putovanje, pa shodno tome morala sam izvaditi novi pasoš, a sad šta će biti poslije 21. marta, vidjećemo, načula sam i ja neke priče”, kaže Danijela Janjić.

Čak i oni na državnim jaslama, izgleda ne vjeruju obećanjima. Direktor Puteva RS Nenad Nešić sumnja da se za mjesec dana može riješiti priča o izboru nove firme za pasoške knjižice. Ni on ne želi da rizikuje, pa je uplatnicu za pasoš uredno popunio i predao na šalter.

“Došao sam da izvadim pasoš za dijete, pošto sam čuo da od 21. marta neće biti pasoša, to me natjeralo da požurim sa pasošem”, rekao je Nenad Nešić, direktor Puteva RS.

U Ministarstvu civilnih poslova o pasošima ni danas ne žele da govore. Ministar Adil Osmanović se nije javljao na telefon, a novinare danas vješto izbjegava. Ni njegov zamjenik, NDP-ov Vojin Mijatović nije rad da stane pred kameru, iako je juče, pred svojim stranačkim šefom obećao da će o pasošima danas progovoriti.

Za izjavu nisu raspoloženi ni u IDDEEA-i. Bave se kadrovskim rješenjima. Kako ATV saznaje, bivši direktor Edim Nesimi koji je dao ostavku iz, kako je naveo zdravstvenih razloga, direktorsku fotelju zamijenio je savjetničkom. Mjesto savjetnika ustupila mu je njegova stranačka koleginica Azra Muftić koju SDA vraća u OBA-u.

Zamjenik direktora IDDEEA-e Radivoje Trbić, samo je u kratkom telefonskom razgovoru potvrdio da mu je dojučerašnji direktor postao savjetnik.

I dok u IDDEEA-i vrše kadrovsku rokadu, u Agenciji za javne nabavke BiH nisu uspjeli da nam odgovore, iako su obećali da će to učiniti do kraja radnog vremena, šta to podrazumjeva tenderska procedura naznačena pod hitno.

U obrazcu koji se nalazi na sajtu IDDEEA-e navedeno je da je krajnji rok za dostavljanje zahtjeva za učešće na tenderu 27. februar. Za sada niko ne zna koliko će vremena trebati Komisiji da odabere najpovoljnijeg ponuđača i da li će žalbeni rok biti ispoštovan do 21. marta kada prestaje ugovor sa Milbauerom.