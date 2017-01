Otkrili spomen-ploču na rodnoj kući Nikole Koljevića u Banjaluci FOTO

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Banjaluci da je najbolja odbrana Republike čuvanje od zaborava ljude koji su je stvarali, kao što je bio Nikola Koljević.

“Ako to zaboravimo lišeni smo mogućnosti da se na pravi način do kraja borimo”, rekao je Dodik nakon što je sa predsjednikom Asocijacije “Stvaraoci Republike Srpske” Momčilom Krajišnikom otkrio spomen-ploču na rodnoj kući Koljevića u Banjaluci.

Predsjednik Srpske je istakao da je Koljević bio čovjek koji je neoklijevajući pristupio nacionalnom pokretu Srba u trenutku raspada Jugoslavije, države koja je Srbima izgledala kao domovina, a koja im je u suštini kroz istoriju činila nepravdu.

“Njegov doprinos u funkciji potpredsjednika je nesumnjiv. Želim da mu se zahvalim, jer bez njegovog doprinosa i smirenosti mnoge stvari bi bile na drugi način riješene”, naglasio je Dodik u obraćanju nakon otkrivanja spomen-ploče.

On je poručio da stvaroci Srpske i ljudi koji su u najtežim vremenima prihvatili težak nacionalni i narodni posao ne smiju biti zaboravljeni.

“Od početka su žrtvovali svoj lični komoditet za ono što je bilo potrebno, a to je osvještenje, organizovanje i pokret srpske i nacionalne zajednice, koja je neminovno dovela do stvaranja Republike Srpske koja je svih ovih godina osporavana i do danas nam nastoje najvažnije stvari dovesti u pitanje”, rekao je Dodik.

Krajišnik je podsjetio da je prošlo 20 godina od prerane smrti Nikole Koljevića, čovjeka koji je bio poštovan i cijenjen.

“Ploča je postavljena da bi buduće generacije, a i savremenici, znali da je ovdje rođen čovjek koji je cijelog sebe unio da bi bila stvorena Republika Srpska, koja je veliko djelo i koje ne bi moglo biti da nije bilo ljudi koji su bili vizionari i znali šta nas čeka”, rekao je Krajišnik.

On je naglasio da je zahvalan Koljeviću što je imao privilegiju da se sa njim druži i sarađuje u teškom ratnom periodu.

Cvijeće na spomen-ploču položio je predsjednik Srpske i predstavnici Asocijacije “Stvaraoci Republike Srpske”, a predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević pročitao je nekoliko stihova.

Spomen-ploča postavljena je na rodnoj kući Nikole Koljevića zahvaljujući podršci grada Banjaluka, a početkom juna ispred Filološkog fakulteta u Banjaluci biće postavljena bista Nikole Koljevića.

Koljević je, uz Biljanu Plavšić, bio prvi demokratski izabrani član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda na prvim demokratskim izborima 1990. godine.

Od 1992. godine bio je potpredsjednik Republike Srpske i prvi predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske.

Koljević je bio ugledni profesor sarajevskog Filozofskog fakulteta, prevodilac i esejista. Važio je za jednog od najcjenjenijih šekspirologa u bivšoj Jugoslaviji.