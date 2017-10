Otkrijte da li ste pametniji od prosjeka!

Možda toga nismo svjesni, ali kod ljudi postoje jednostavni suptilni znaci koji mogu da ukažu na to da je neko zaista veoma pametna osoba.

Naučnici su uspjeli da identifikuju devet stvari koje predstavljaju odlike visokog koeficijenta inteligencije.

1. Biti najstariji

Najstarije dijete je obično ono koje pokazuje najviše odgovornosti i liderskih kvaliteta, u odnosu na ostalu djecu. To bi moglo da bude posljedica načina na koji su tretirani kao još nerođene bebe u materici.

Studija, objavljena u časopisu The Journal of Human Resources, došla je do zaključka da su majke mnogo pažljivije i mnogo više brige vode tokom svoje prve trudnoće i tokom formativnih godina prvog djeteta.

2. Imati mačku

Ako ste ljubitelj mačaka, to može biti dobro i za vašu inteligenciju. Studija Univerziteta Kerol, iz Viskonsina, došla je do zaključka da su, u grupi od 600 studenata, oni koji su ljubitelji mačaka, u većini slučajeva imali bolje ocjene od onih koji nisu.

Iako ovo može biti čista koincidencija, istorija pokazuje da su neki od najpametnihih ljudi u istoriji imali kućne ljubimce.

3. Dojenje

Poznato je da je dojenje veoma dobro i zdravo za bebu.

Anketa, koju je sproveo Science Daily na uzorku od 3000 ispitane djece, pokazala je da su ona djeca koje su kao bebe redovno dojena imala sedam poena viši koeficijent inteligencije od ostalih.

4. Visina

Osim za košarku, visina je dobra i za mozak. Analiza podataka djece iz Velike Britanije i SAD, pokazala je da su viši ljudi često i inteligentniji.

Istaživanje unverziteta Prinston je pokazalo da su oni koje rade na menadžerskim pozicijama i oni koji su ostvarivali dobre profesionalne rezultate, u prosjeku, za pet desetina viši od ostalih.

5. Čitanje u ranom djetinjstvu

Što ranije učenje čitanja pomaže širenju znanja i rječnika, i uopšte priprema djecu da ranije zakorače u život.

Štaviše, onaj ko je među prvima u svom razredu naučio da čita najvjerovatnije ima dosta talenta za učenje i usvajanje novih znanja.

6. Stres

Čak i stres može da bude veoma snažan znak inteligencije. Veliko znanje o različitim stvarima pokazuje da je osoba zaintresovana za veliki broj stvari, što može biti od pomoći u stresnim situacijama.

7. Humor

Inteligenti ljudi su u najvećem broju slučajeva mnogo zabavniji od ostalih.

Studenti Univerziteta Novog Meksika dobili su zadatak da napišu šaljivi kometar na karikaturu koja im je data. Najduhovitiji su bili oni koji inače imaju najbolje ocjene.

8. Noćne ptice

Ostajanje budnim do duboko u noć, takođe, može biti znak inteligencije.

Djeca koja su bila aktivnija tokom noći imala su bolje rezultate na testovima, piše Psychology Today. Njihovo istraživanje je pokazalo da ljudi kojima je u djetinjstvu izmjeren IQ 125 na spavanje idu oko 30 minuta poslije ponoći.

9. Introvertnost

Nečija introvertnost može da bude teška, kada su različite društvene situacije u pitanju. Međutim, introvertni ljudi boje uočavaju detalje, donose bolje odluke i nisu konformisti.

Osobe sposobne da same sebi nađu zanimaciju imaju veoma razvijen mozak.

