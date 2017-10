Otkazivanje referenduma o Sudu i tužilaštvu na posebnoj sjednici parlamenta!

Vlasti su ipak odlučile da suspenduju referendum o Sudu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Dvadeset dana prije roka za održavanje klubovi poslanika vladoajuće koalicije zatražili su zakazivanje posebne sjednice na kojoj će poslanici raspravljati o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma, ali i one o imenovanju referendumske komisije.

Datum održavanja posebne sjednice znaće se u petak, nakon skupštinskog kolegijuma.

“Moramo imati u vidu činjenicu da su i uslovi geopolitički promijenjeni na ovim prostorima, da ima previše problema. Da li bi to bio dodatni problem ili bi bila nova energija za Republiku Srpsku – to je na onima koji to predlažu i vidjećemo iz samog obrazloženja u konačnosti šta je”, izjavio je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS (DNS).

“Kad poraste Dodik će biti Puđdemon”, na vijest o suspenziji na tviteru ironično reaguje PDP-ov Miroslav Brčkalo.

“Inspiracije nije nedostajalo ni ostatku opozicije. Ako hoćeš u “aps” ti održi referendum”, Dodiku poručuju iz najveće opozicione partije. U SDS-u kažu da je odluka o povlačenju dokaz da je predsjednik Srpske politička kukavica i prevarant i da je, zbog referenduma, u nedelju išao na “ribanje” kod Aleksandra Vučića.

“Naš stav i poruka građanima je da je kukavica Mile junački odustao od referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH. U stvari sve Miline mjere su za dnevno-političke potrebe i on je jedan običan prevarant i kukavica i ja ga pozivam da održi referendum. Ajde kukavice održi taj referendum. Održi to kukavico, odži referendum, a mi ćemo izaći i glasati”, rekao je Miladin Stanić, Srpska demokratska stranka.

“Stanić je ekspert za poljoprivredu i referendume”, ironijom Dodika brani Željka Cvinanović. Dok ne bude konsenzusa, kaže, u Srpskoj neće biti ni referenduma.

“Ne robujemo rokovima i ne treba da robujemo rokovima. Znate, tu ima neka opozicija, pa oni nešto TIK-TAK, još 18, još 16 dana, pa glumataju više. Nego to je previše važno pitanje da bi oni glumatali na tom pitanju na taj način. Neka odbrojavaju sebi neke druge stvari, umjesto da odbrojavaju dane kad će biti referendum. Biće, ako bude potrebe i ako bude konsenzusa, biće”, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS (SNSD).

Milorad Dodik ranije je najavio suspenziju referenduma, a odluka je u međuvremenu objavljena u “Službenom glasniku”, a stupila je na snagu 29. septembra i od tada teče rok za njegovo održavanje.

Na sastanku u Palati Republike Dodik je opoziciji dao rok da podrži referendum u suprotnom, kako je naglasio, slijedi suspenzija i peticija sa istim referendumskim pitanjem i sakupljanje 500 hiljada potpisa širom Srpske.