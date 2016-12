Otet putnički avion, otmičari prijete da će se raznijeti bombom

Putnički avion na letu iz Libije otet je i iz do sada nepoznatih razloga preusmjeren ka Malti, gdje je i sletio. Ovu informaciju na svom Tviter nalogu objavio je premijer Malte Džozef Muskat.

Rojters” je naveo da su otmičari prijetili da će raznijeti avion bombom. Njihovi zahtjevi za sada nisu poznati. Prema pisanju portala “Tajm of Malta”, jedan od otmičara ima nekoliko ručnih granata.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016