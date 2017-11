Otac tvrdi da su njega i maloljetne sinove pretukli policajci

Policija u Boljevcu pretukla je mene i moja dva sina, jednog od 15 i drugog starog samo 13 godina.

Starijem djetetu su povrijedili slezinu, zbog čega je zadržan na lječenju.

Ovo, za „Novosti“, tvrdi J.S. (34), iz Bora, dok u Policijskoj upravi u Zaječaru, pod čijom je ingerencijom PS u Boljevcu, kažu da je istraga o tome u toku.

-Policijci su došli u našu kuću sa sudskim nalogom za pretres, jer su sumnjali da smo opljačkali neku fabriku u Boljevcu – priča J.S.

– Ali, nakon što nisu ništa pronašli, pitali su me da pođem sa njima u Boljevac i da dam uzorak DNK, kako bi me, kako su mi rekli, „isključili sa liste osumnjičenih“.

J.S. je pošao, kaže, sa policajcima u Boljevac, ali je, po njegovim riječima, čim je stigao u Policijsku stanicu, dobio batine.

-Tjerali su me da priznam krađu, a kada sam to odbio, dva čovjeka su počela da me tuku. Samo su mi kazali da su inspektori iz Zaječara i udarali su me po leđima pesnicama, kaže J.S.

U međuvremenu, u drugoj prostoriji dva muškarca, koji su se takođe predstavili kao inspektori iz Zaječara, su njegovom maloljetnom sinu, kazali da se otisak njegove patike poklopio sa tragom u fabrici koja je opljačkana.

-Rekli su mi da je bolje da priznam krađu, nego da me biju. Kada sam odbio, jedn od njih mi je lupio šamar, a ja sam pao na patos, priča maloljetnik.

E.S. kaže da su onda dva muškarca počeli da ga pesnicama udaraju i nogama šutiraju po leđima, tjerajući ga da prizna da je učestvovao u pljački.

-Zaprijetili su mi, čak, i da će me odvesti u šumu u okolini Boljevca i vezati me za drvo – plače E.S.

– Od straha sam poptpisao papir koji su mi dali. Nemam pojma ni šta sam potpisao.

Nakon toga, J.S. i njegovi sinovi su pušteni kuću, a usput je i dječak od 13 godina kazao ocu da je tučen.

-Kada smo stigli kući, počeo je da plače i da se žali na bolove u leđima. Odmah smo ga odveli u bolnicu gde su ljekari konstatovali povrede slezine.

J.S. kaže da je njegov sin dobio terapiju i preporučeno mu je da ostane u bolnici, radi daljih ispitivanja.

S druge strane, u Policijskoj upravi u Zaječaru je rečeno da dok se istraga, koja je u toku, neće davati bilo kakve komentare.

-U toku je prikupljanje obavještenja o tom događaju, kako bi se ustanovila prava istina. Ako se utvrdi da su naši službenici učinili ono za šta ih optužuju, protiv njih će biti preduzete sve zakonom predviđene mjere, rečeno je u PU u Zaječaru.

