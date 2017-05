Otac razotkrio pedofila koji je slao poruke maloljetnoj djevojčici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ivanjici po nalogu osnovnog javnog tužioca u Čačku odredili su zadržavanje M.M. (1982) iz okoline Ivanjice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo protiv polne slobode prema maloljetnom licu putem društvene mreže.

Osumnjičeni se tereti da je, tokom prethodna dva dana, preko Fejsbuka dvanaestogodišnjoj djevojčici slao poruke i fotografije neprimjerenog sadržaja.

Policija je od osumnjičenog privremeno oduzela mobilni telefon i laptop koji su korišćeni prilikom izvršenja ovog krivičnog djela.

Pedofila je razotkrio otac maloljetnice. Kada mu se djevojčica požalila da dobija čudne poruke na Fejsbuku od nekog čovjeka, on je preuzeo dopisivanje sa istim da bi razotkrio njegove namjere.

Šokiran sadržajem poruka koje je pedofil slao njegovoj dvanaetogodišnjoj djevojčici otac je odmah slučaj prijavio policiji.

“Kada mi je ćerka rekla šta se dešava odmah sam uzeo računar pročitao dotadašnje poruke i video o čemu se radi. Nastavio sam da se dopisujem u njeno ime jasno mu stavljajući do znanja da sam 2006. godište ali to njega nije doticalo. Poruke su bile sve gore. Strašno. Prijavio sam odmah slučaj policiji. Neću stati na ovome, sigurno, ima da odgovara on i njemu slični. Ovo je strašno”, kaže otac dvanaestogodišnje djevojčice iz Užica.

