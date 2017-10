Otac godinama silovao ćerku, planirala da se ubije

Policija je u Novom Pazaru uhapsila E. T. (40) zbog sumnje da je godinama silovao 15-godišnju ćerku.

Osumnjičeni je dolijao u subotu, kad ga je njegova mlađa ćerka vidjela u kući kako dodiruje njenu sestru po intimnim dijelovima tijela. Zlostavljana djevojčica je priznala majci da ju je otac u više navrata natjerao na seks i da je zbog toga pomišljala da se ubije.

Osumnjičenog su istog dana prijavili supruga, mlađa ćerka i sin, piše Informer.

– U policijsku stanicu došla je žena sa djecom i podnijela prijavu protiv muža. Rekla je da joj je ćerka priznala da je otac godinama siluje. Policajci su odmah otišli do kuće, koju ta porodica iznajmljuje u jednom naselju na periferiji Novog Pazara, i uhapsili osumnjičenog – rekao je izvor.

Mlađa ćerka je vidjela svog oca kako dira njenu sestru, a zatim se krišom iskrala iz kuće kako je E. T. ne bi primjetio.

– Kasnije tog dana, starija sestra je sve ispričala mlađoj o torturi koju trpi. Ispričala je sestri kako je otac prisiljava na oralni i klasičan seks i zamolila ju je da to nikom ne kaže – navodi izvor.

– Rekla je da joj je otac zaprijetio da o tome ne smije nikom da priča. Ipak, njena mlađa sestra je na sreću riješila da odmah sve ispriča njihovoj majci – navodi izvor.

Htjela da se ubije

Prestravljena žena odmah je otišla do sobe u kojoj je bila starija ćerka i pitala je da li je istina da je otac siluje i djevojčica joj je sve u suzama ispričala kako jeste. Djevojčica je čak razmišljala i o samoubistvu. Žena je policajcima rekla da to ne može da uradi normalna osoba i da je on manijak i da ima psihičke probleme.

Tortura traje godinama

Pretpostavlja se da je dijete prvi put zlostavljano još dok je imalo 10 ili 11 godina. Uhapšeni E. T. je rodom sa Kosova i po nacionalnosti je Albanac. Rođen je u Prištini, a kada se oženio, živio je sa suprugom jedno vrijeme u Novom Pazaru, jer su njeni roditelji iz tog grada, a zatim su otputovali za Njemačku.

Po povratku u Novi Pazar, E. T. otvara kafanu u jednom novopazarskom naselju. Nakon hapšenja, njegova ćerka je odvedena kod ljekara, a o svemu je obavešten i Centar za socijalni rad. Komšije su zaprepašćene saznanjem o kakvom čovjeku se radi.

(Telegraf.rs)