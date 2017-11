Osuđeni pedofil se uselio u kuću pored banjalučke škole, roditelji u panici

Kod pedofila pronađeno stotinu snimaka i fotografija djece od dvije do osam godina!

Roditelji čija djeca idu u Osnovnu školu „Branko Ćopić“ u Banjaluci uspaničili su se, jer se u kuću koja se nalazi preko puta ove škole doselio osuđeni pedofil.

Kako nezvanično saznaje “EuroBlic”, riječ je o D. A. (30), koji je upravo zbog seksualnog uznemiravanja djevojčica ranije bio osuđen. Nakon što je odslužio zatvorsku kaznu iznajmio je kuću u Ulici Miše Stupara, koja je samo par metara udaljena od školskog igrališta!

U policiji su nam pojasnili da ne postoji zakonsko uporište za njihovo djelovanje, jer je pomenuti muškarac odslužio kaznu.

Međutim, kako nezvanično saznajemo, policija nije ignorisala upozorenja roditelja. Policajci su već ovih dana pojačali kontrole i često obilaze oko škole i kuće u kojoj se on nastanio.

Majka jednog učenika saznala je da se D. A. doselio pored škole i o tome preko vajbera obavijestila ostale roditelje.

Ona je u njihovoj grupi napisala da je od jedne učiteljice dobila informaciju da se D. A. doselio preko puta.

– Simpomatično je da se čovjek koji je nedavno odležao kaznu zbog zbog zlostavljanja dece nastani direktno uz osnovnu školu – napisala je jedan od majki.

Otac jednog djeteta napisao je da je obavijestio inspektora u policiji, koji se bavi ovom vrstom delikta. Ovaj mu je navodno rekao da oni ne mogu uticati na to gdje će se D. A. doseliti i da ne mogu reagovati, osim ako se nešto ne desi.

Direktor Osnovne škole “Branko Ćopić” Banjaluka Branislava Pejašinović rekla je da je obaviještena o ovom slučaju.

– Nemam sigurne informacije da je to istina, ali odmah po saznanju sam obavijestila policiju i zatražila pojačanu kontrolu oko škole. Dobila sam odgovor da će oni, u skladu sa svojim mogućnostima, pojačati nadzor – rekla je Pejašinovićeva.

Dodala je da će već u srijedu predstavnici nadležne policijske stanice doći u školu da porazgovaraju o ovoj situaciji i možda odrede dalje aktivnosti.

– Mi zaista nismo imali prijavljen slučaj uznemiravanja naših učenika, ali svakako da trebamo svi biti oprezni. Zato sam smatrala važnim da o tome obavijestim policiju – kazala je Pejašinovićeva.

Trenutno je u proceduri novi zakon o pedofilima, po kojem registrovani pedofil neće smeti da stanuje u blizini škola.

Dvije godine spopadao djevojčice

Banjalučka policija uhapisla je D. A. krajem januara prošle godine zbog sumnje da je od 22. novembra 2013. do 28. oktobra 2015. presretao učenice starosti od 8 do 10 godina.

Djevojčice je zaustavljao oko škole i pokazivao im pornografske fotografije na njegovom mobilnom telefonu i govorio im riječi neprimjerne za djecu tog uzrasta.

On bi se sakrio u blizini škola i kada bi primjetio djevojčice bez roditelja prilazio bi im uz izgovor da poznaje njihovog oca i da ima neke njegove CD-ove. Kada bi one zastale da pričaju sa njim on bi im pokazivao pornografske slike na telefonu i pozivao da idu sa njim.