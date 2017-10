Oštećen avion koji je prevozio NBA tim! VIDEO

Avion kompanije “Delta”, koji je prevozio NBA tim Oklahoma Tander oštećen je tokom leta, a uzrok za sada nije nepoznat.

Avion je bio na letu ka Čikagu, gdje je tim igrao utakmicu.

Fotografiju oštećenog aviona, na svom Tviter nalogu, podijelio je i košarkaš Karmelo Entoni.

MID-AIR SCARE: Oklahoma City Thunder’s plane believed to have hit a bird during flight to Chicago; no injures reported. pic.twitter.com/vmUENYnodR

— ABC News (@ABC) October 28, 2017