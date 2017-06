Ostaci vojnog aviona pronađeni u moru

Ostaci vojnog aviona, koji je nestao sa radara u Mjanmaru, pronađeni su danas u moru, rekao je lokalni zvaničnik.



U avionu je bilo više od 100 putnika i članova posade, prenio je AFP.

Ranije je javljeno da vojni avion sa 116 putnika i članova posade nestao sa radara u Mjanmaru.

“Komunikacija sa avionom iznenada je izgubljena danas oko 13.35 časova, na oko 20 milja /32 kilometra/ zapadno od grada Davei”, saopšteno je ranije iz kabineta šefa oružanih snaga.

Vojni transportni avion kineske proizvodnje “I-8” poletio je iz grada Mjeika danas u 13.06 časova po lokalnom vremenu u pravcu Jangona.

BREAKING: Burmese army planes and helicopters are searching for a military aircraft over southern Myanmar. Local reports say >100 on board.

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) June 7, 2017