Osmomartovska “noćna mora”: Pola plate na poklon za učiteljicu?

Danas je 8. mart: Od borbenog duha do saksija sa cvijećem

U nižim razredima osnovne škole kompletnu organizaciju oko biranja i kupovine osmomartovskog dara preuzele su mame đaka, te djeca rijetko znaju i šta su poklonila učiteljici.



Učenici povodom Dana žena daju od pet do deset maraka za kupovinu zajedničkog poklona učiteljici, pa tako jedan razred zna skupiti i do 300 KM. Proteklih dana vlada prava praznična euforija, djeca skupljaju pare kako bi poklonom obradovali učiteljicu, nastavnice i profesorice za 8. mart. Prema priči prodavaca, cvijeće se sve rjeđe kupuje, a primat preuzimaju poklon bonovi u vrednosti 100 i 200 KM u poznatijim trgovinama u gradu, kao i nakit i satovi u zlatarama.

– Napravile smo grupu na Viberu, prijedlog je bio da damo po deset maraka i skupile smo 260 KM. Bolje je da kupimo jedan dobar poklon, nešto što će učiteljica nositi, parfem, možda kvalitetnu torbu ili novčanik, nego da svako donosi mali poklončić, svejedno će nas isto koštati. Deca su još mala da sama nose tolike pare – ispričala je majka, čije dijete ide u treći razred.

Međutim, ima i roditelja koji sve to nazivaju pretjerivanjem i nije im jasno u čemu je smisao poklona koji vrijedi kao pola nečije plate.

– Ljudi danas rade za 400 KM mjesečno, a mi učiteljici darujemo poklon bon od 200 KM. To više nije ni znak pažnje, nego pretjerivanje, ne znam ni kako njima može biti prijatno sa takvim poklonom. Prošle godine, moje dijete nije znalo ni šta su kupili učiteljici, a da ne govorim da niko od njih uopšte ni ne zna šta znači ovaj praznik – razočarano je rekla jedna majka.

Situacija je slična i u većini srednjih škola, samo što učenici tada već sami biraju poklone. Skupih poklona čini se jedino nema u školama, gdje nastavu slušaju većinom dječaci, oni se “drže klasike”- buket cvijeća i čestitka.

– Još jedan primjer kako su ljudi danas skloni pretjerivanju u svemu, a sa druge strane željni pokazivanja – smatra sociolog Dragana Aleksić.

Objašnjava da roditelji poklonima žele da pokažu svoj status i tako se, na neki način, takmiče sa roditeljima iz drugih odjeljenja.

– Učiteljica jeste neko bitan za decu i koliko god oni da se potrude da joj pruže pažnju mislim da to nije pretjerivanje, naravno kada to organizuju sami mališani. Svako miješanje roditelja je suvišno i dovodi do besmisla postojanja učiteljice kao figure i tog znaka pažnje – dodaje ona.

Ona objašnjava da roditelji tom daju loš primjer djeci koja će kasnije misliti da se pažnja mjeri novcem, te da materijalne stvari vrijede više od namjere.

– Roditelji sakupe novac i kupe poklon, a djeca nemaju nikave veze sa tim. Od svega će im ostati samo da je bitno da se pokloni nešto skupo i da tako treba. Nema karanfila i čestitki koje su djeca nekada sama pravila na časovima likovnog – dodaje Aleksićeva.

Toga je uvijek bilo, ne vidim ništa sporno u tome da se učiteljici preda skromni poklon povodom 8. Marta, kaže predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Miroslav Popržen.

– Poklon kao znak pažnje je lični izbor roditelja i đaka mi sa tim nemamo ništa, niti verujem da se prosvjetni radnici na neki način mješaju u to. Racionalnije je svakako i bolje da djeca kupe jedan zajednički poklon, nego da svako nosi pojedinačno po cvijet. Ako bi slučajno pojedinac darovao izuzetno vrijedan poklon, to bi se onda moglo podvesti pod mito – ističe Popržen, mada priznaje da je bilo sporadičnih slučajeva ranijih godina da učiteljice odbiju đački poklon, jer smatraju da je preskup.

Prosvjetari u seoskoj školi u Krupi na Vrbasu uvjeravaju da kod njih nema skupocenih darova, te da djeca učiteljicama i dalje poklanjaju simbolične darove, koji prije svega imaju emotivnu vrijednost.

Od zahvalnosti do ulagivanja

Psiholog Irena Spasojević podsjeća da su učiteljice jako bitne figure u odrastanju djece, da mnogo utiču na razvoj, motivaciju, samopouzdanje, sliku o sebi, te da je 8. mart divna prilika da se pokaže zahvalnost roditelja za vaspitanje i učenje dece.

– Veliki iznosi zaista znaju ići do pretjerivanja, s tendencijom ulagivanja, što može da bude poruka djeci da poklonom mogu da riješe svoj status. Ali se nadam da su to rijetki slučajevi u masi lijepih primjera. Ovaj segment se minimizira i zajedničkim sakupljanjem iznosa koji odgovara mogućnosti većine roditelja, te se na taj način smanjuje mogućnost za gradacijom poklona i tendencijom stvaranja miljenika na osnovu vrijednosti poklona – ističe Spasojevićeva.

(EuroBlic)